Piranska regata sodi med najbolj priljubljene na obeh straneh Jadrana, kar je pokazalo tudi veliko število obiskovalcev. To je bilo toliko večje, saj je bil prvi pravi poletni konec tedna na slovenski obali.

"Letos imamo rekordno število bark – 49, tako da smo imeli težavo, kam jih vse privezati, tako da smo napolnili celo pristanišče v Piranu. Barke so različno stare. Tudi ene so mlajšega letnika, vendar so tradicionalne barke, kuterji in so narejene v novejši dobi, ampak so narejene po starih dizajnih," je povedal organizator srečanja starodobnikov Janez Šabec.

Za vse velja, da se jim morajo lastniki posvetiti z dušo, srcem in številnimi urami dela.

Vetra ni bilo veliko, a to je pri regatah starodobnikov še najmanj pomembno. Sploh za tiste, ki niso vešči regatiranj. Svoj ognjeni krst na tekmovalni regati je doživel tudi tradicionalni istrski topo.

Med tem, ko so se stari mački podili po morju, so njihovi jekleni bratranci vabili poglede na piranskem pomolu.

90 let stari ford ima posebno zgodovino. "Sedem mesecev nazaj sem ga kupil v Londonu na dražbi – zato, ker je bil last Geraldine Chaplin in zato sem ga kupil in pripeljal v Slovenijo. Razdrli smo ga na prafaktorje, prebarvali in restavrirali," je povedal lastnik starodobnega lepotca Lado Čeh.

In tako je zaživel novo življenje. Tokrat v Sloveniji.