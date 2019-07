Japonsko podjetje Sony je z Walkmanom TPS-L2 pred 40 leti spremenilo pogled na poslušanje glasbe. Foto: Promocijsko gradivo

Točno pred 40 leti, julija 1979, se je s prvim modelom Walkman TPS-L2 začela nova doba poslušanja glasbe. S prihodom walkmana, ki je bil praktičen in cenovno dostopen, je uživanje v glasbi postalo mogoče na vsakem koraku. Prvi Sonyjev prenosni predvajalnik glasbe je spremenil pogled na poslušanje glasbe, kot pred tem ni uspelo nobeni drugi napravi. Kljub začetnim pričakovanjem, da se brez funkcije snemanja ne bo prodajal, je postal pravi hit in nepogrešljiv del novega življenjskega sloga, ki se je širil po vsem svetu.

Od kasetnikov in CD-predvajalnikov do sodobnejših prenosnih naprav za poslušanje glasbe je bilo do danes izdelanih več kot 300 različnih modelov Walkmana. Foto: EPA

Walkman je začetnik popolnoma novega trga za prenosne stereo sisteme, njegova priljubljenost pa je rasla izjemno hitro. O vplivu naprave priča tudi dejstvo, da se je ime walkman prijelo tudi podobnih naprav drugih proizvajalcev. Walkman je tako postal sinonim za vse prenosne predvajalnike glasbe.

Junija 1989, 10 let po prvem modelu, je skupno število proizvedenih naprav Walkman preseglo 50 milijonov, leta 1992 pa je doseglo že 100 milijonov. Od leta 1979 do leta 2009 je bilo sicer po vsem svetu prodanih 385 milijonov naprav.

Walkmani so se dobro prodajali tudi po tem, ko so se na tržišču razširile zgoščenke, Sony pa je začel proizvajati tudi CD-predvajalnike in tako ohranil vodilni položaj v svetu prenosnih predvajalnikov glasbe. Priljubljenost walkmanov in tudi CD-predvajalnikov je začela strmo padati kmalu po tem, ko je Apple leta 2001 predstavil iPod, kasete in zgoščenke pa je začela izrinjati digitalna glasba. Pri Sonyju sicer ohranjajo tradicijo in blagovno ime Walkman uporabljajo za večino svojih prenosnih naprav za predvajanje glasbe.