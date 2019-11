Pelikani v zalivu Monkey Mia Foto: Zala Bojović

Sicer sva odšla v posteljo kar zgodaj, saj so nekateri kolegi naslednje jutro začeli z delom že ob pol štirih, midva pa sva se tudi nameravala ob petih zjutraj zbuditi in se ob šestih odpeljati. Seveda sva zjutraj malce potegnila s spanjem in bila v zamudi. Večino stvari sva že imela spakiranih, le nahrbtnika in nekaj drobnarij sva še morala zložiti v prtljažnik, ki nama bo za nekaj dni spet služil kot postelja.

Avto je bil kar dobro naložen, saj sva poleg najinih stvari, v Perth peljala Johnnyjeva lestev in kovček z orodji. Johnny je pek, ki je prej živel v Coral Bayju in v pekarni dela že več kot dvajset let, zdaj pa živi v Perthu. Svojo ženo je spoznal prav v pekarni, ko je prišla kot popotnica iz Nemčije na delo in potovanje po Avstraliji, in je, potem ko je spoznala Johnnyja, tukaj tudi ostala. Sedaj sta poročena in imata dva otroka, ker pa tukaj ni šole in bolnišnice sta se odločila, da se preselita v Perth. Tako je Johnny vseeno lahko ostal zaposlen v pekarni in po principu fly in, fly out, kot to tukaj imenujejo - vsaka dva tedna prileti iz Pertha v Coral Bay, ostane dva tedna, opravi svoje delo in nato znova odleti nazaj v Perth k družini. To je v Avstraliji kar razširjena oblika dela in ena iz med rešitev, kako tudi v odročne kraje pripeljati delovno silo.

Hranjenje delfinov v zalivu Monkey Mia Foto: Zala Bojović

Tega principa se držijo predvsem v rudarstvu, kjer delavci za nekaj tednov priletijo na mesto dela in po tem ponovno domov za nekaj tednov, saj se je po navadi rudniki nahajajo bolj v notranjosti države, v bolj odročnih krajih.

Johhny je tako dva tedna v pekarni delal od jutra do večera in skoraj kot po tekočem traku pekel pite in druge zadeve, jaz in Stuart sva mu pri temu pomagala in pridno polnila zmrzovalnike ter popisovala število pit, ki jih je bilo po dveh tednih približno 2500.

Ko se nama je z Johannesom le uspelo zbuditi, sva odnesla še zadnje stvari v avto in glej ga zlomka, ravno v tem trenutku je iz svoje hiše, ki je imela vhod čisto blizu naše, stopil šef in se od naju poslovil s stiskom roke in zahvalo. Uspela sem mu vrniti še ključe sobe in obrnil se je na petah, ter ponovno odšel v svojo hišo, med tem, ko pa je odhajal nama pa je še zaklical, naj se paziva kengurujev in da, če poznava koga, ki bi bil pripravljen delati v pekarni, ga naj priporočiva, saj potrebuje enega delavca v januarju. Čeprav slovo od šefa ni bilo emocionalno, in ne morem reči, da je bil dober in simpatičen šef, pa sem vseeno zadovoljna, da smo se razšli v dobrem duhu.

Hranjenje delfinov v zalivu Monkey Mia Foto: Zala Bojović

Kot to vedno storiva, sva odšla še nekrat v sobo in pogledala, ali sva zares vzela vse, in naredila obvezno fotografijo sobe, ki sva jo dodala zbirki številnih sob, v katerih sva na potovanju že prespala. Človek se hitro navadi na marsikaj, ampak verjetno je prav to zame bilo najtežje - navaditi se na tuje postelje. Sploh če pomislim, koliko drugih ljudi je že spalo pred menoj na njih in da npr. po skoraj vsej Južni Ameriki niso uporabljali vroče vode za pranje perila.

Odpeljala sva se do pekarne, da se dokončno posloviva od kolegov in seveda po kavo, ki sva jo vzela s seboj vsak v svoji termovki. V mesecih, od kar sem skoraj vsakodnevno v stiku s strankami, se nisem morala načuditi, kako in zakaj ljudje toliko kupujejo kave v papirnatih lončkih s plastičnimi pokrovi za s seboj. Dobro, razumem, da odideš na pot z avtom in si želiš popiti kavo med vožnjo, ampak zakaj bi si kupil kavo, ki bi jo pil na sprehodu? Ali ni najlepše se v kavarni - ali v tem primeru v pekarni - lepo, v miru usesti in tam spiti kavo? Kava za s seboj res ni moj svet, ne razumem tega principa, to se mi že od nekdaj zdi tako potrošniško. Že tako ali tako je čisto preveč odpadkov vsepovsod po svetu in po navadi je kava v teh lončkih tako vroča, da sem si še vsakič, ko sem si jo kupila, poparila jezik. Sploh pa me je motilo, ko so enaki gosti prihajali dan za dnem po kavo za s seboj in vsakič so dobili nov lonček in pokrov, najbolj nesmiselno pa je bilo to, da so ta lonček za enkratno uporabo (ki bi ga lahko uporabili še nekajkrat), ko so kavo popili, brezbrižno odvrgli v koš za smeti.

Še zadnjič sva odšla do plaže se poslovila od zaliva in se odpeljala proti jugu. Po dveh urah in pol vožnje sva iz Great Northern Highwayja zavila na desno in se peljala proti morju, kjer sva na cesti srečala dva emuja, ki pa sta zbežala, ko sva se jima približala. Seveda sva se za hip iz varnosti ustavila, počakala, da sta bila na varni razdalji, in s fotoaparatom ovekovečila trenutek.

Emuja, ki sta nama prečkala pot Foto: Zala Bojović

Prva zanimivost, ki sva si jo na najini poti do Pertha ogledala, so bili blowholes, ki se nahajajo približno sedemdeset kilometrov pred mestom Carnarvon. Blowholes so naravne fontane, ki so nastale zato, ker je morska voda deloma razjedla skalo in tako vsakič, ko val trči ob skalo z luknjami, ustvari tako močan pritisk, da voda brizgne v zrak. Seveda ni priporočljivo, da stojiš preblizu teh lukenj, saj je že marsikdaj koga iz roba pečine takšen curek vode potegnil s seboj nazaj v morje. Tik pred morskimi fontanami je tudi postavljena opozorilna tabla, ki z napisom opozarja, da so visoki valovi lahko smrtno nevarni. Najvišji curek vode lahko doseže višino 20 metrov in vsakič, ko voda pljuskne iz skal kar malce zagrmi.

Tabla pred Blowholes Foto: Zala Bojović

Ko sva imela dovolj ogleda tega naravnega spektakla in ker naju je tudi že čas malce preganjal, saj sva zjutraj potrebovala dlje časa, kot sva načrtovala, sva se usedla v avto in se odpeljala naprej do Carnarvona, kjer sva znova dobila dostop do omrežja in interneta in kjer sva nato lahko preverila, kje, na kateri bencinski črpalki ali Roadhousu je najbolj poceni bencin. Aplikacija nama je posredovala podatek, da je Overlander Road House ob izvozu za Shark Bay najboljša opcija in ker sva imela še kar nekaj goriva, sva se odpeljala dalje. Vmes sva prišla tudi mimo ceste, kjer se zavije za ovčjo farmo, kjer sva se tako dobro imela in zavpila sem: "Živjo, Chris in Tim in ovce in koze!", pomahala v smeri ceste, ki vodi do ovčje farme, in nadaljevala sva vožnjo do Roadhousa in odcepa za Shark Bay.

Shark Bay je nacionalni park, ki se razteza na 22.000 km2 in je zaščiten kot naravna dediščina vse od leta 1991. Ne samo, da v Shark Bayju kot že ime pove, živi zelo veliko število morskih psov, v parku obstaja tudi zaliv kjer živijo na pol udomačeni delfini, redke vrste morskih želv in Hamelin Pool, kjer se nahajajo Stromatoliti, ki so takorekoč krivi za razvoj vsega živega na svetu.

Leta 1699 je Shark Bay dobil svoje ime - zalivu pa je podelil ime William Dampier, ki je takrat drugič prišel v Shark Bay (prvič je v regijo prispel deset let prej kot pirat), tokrat pod zastavo angleškega kraljestva, in zaliv zaradi velikega števila morskih psov tudi tako poimenoval. Sicer je imel William Dampier načrt enkrat obkrožiti Avstralijo in od Shark Bayja jadrati dalje proti severu in tako na vzhodno stran Avstralije, a je moral zaradi zelo slabega stanja jadrnice svoje potovanje prekiniti in tako je prepustil slavnemu Jamesu Cooku "odkritje" območja v bližini današnjega Sydneyja.

Zelo sem se veselila obiska zaliva Monkey Mia, kjer so doma napol udomačeni delfini, ki jih lahko nekajkrat dnevno opazuješ pri hranjenju, a sem po obisku bila malce razočarana. Opoldan sva prispela v zaliv Monkey Mia, ravno pravi čas, da sva še ujela zadnje hranjenje tistega dne. Pri hranjenju je tako, da obiskovalci stojijo na obali, ranger pa stoji v vodi in k hranjenju povabi nekaj obiskovalcev. S tem želijo preprečiti, da bi se delfinov dotikali in tako ohraniti njihov naravni način življenja. Je prava turistična predstava, ki je ne bi več želela obiskati, saj sem si to bolj predstavljala, da lahko plavaš z delfini v njihovem naravnem okolju, sem pa zato izvedela marsikaj zanimivega o delfinih in zdi se mi dobro, da vsaj niso zaprti v kakšnem akvariju.

Ogled Blowholes Foto: Zala Bojović

Rangerka nam je tudi razložila, da jim pri hranjenju dajo le toliko, da morajo vseeno še sami na lov na hrano, s čimer želijo ohraniti njihovo neodvisnost od človeka. V zalivu Monkey Mia je dovoljeno plavanje in marsikateri gost iz kampa, ki se nahaja tik ob zalivu, ima tako možnost plavati z delfini, ne da bi to načrtoval. Je pa prepovedano dotikanje. Pravzaprav v Avstraliji namerno ne smeš pobožati nobene divje živali, kazni za to so zelo, zelo visoke.

Najin kratek roadtrip sva nadaljevala proti jugu, do mesteca Kalbarri, kjer sva na parkirišču, kjer je to brezplačno in predvsem dovoljeno, pripravila vse za prenočitev. Ponovno sva se počutila kot prava backpackerja, saj sva imela vse, kar sva potrebovala, s seboj v avtu in znova sva bila brez pravega doma, službe in varnosti.

Po »napornem« prejšnjem večeru in kakšnem kozarcu vina preveč, in po dnevu vožnje sva po lahki večerji kar hitro padla v najino posteljo v prtljažniku. Naslednje jutro sva imela načrt se zgodaj odpraviti na ogled Kalbarri nacionalnega parka, predno se bova odpeljala naprej proti Perthu. V Swan Valley bova tako obiskala prijatelja in vinarja Duncana, kjer bova tudi prenočila, preden se bova odpravila z letalom v Tajvan.