Foto: Pixabay

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) bo Slovenija predvidoma ustanovila v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med Unescom ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom.

Sporazum z Unescom bo predvidoma podpisan v februarju ali marcu, nato pa sledi sama ustanovitev centra, je Pikalo povedal za Slovensko tiskovno agencijo.

Pri vzpostavitvi centra bo država tesno sodelovala z Institutom Jožef Stefan (IJS), ki je tudi nosilni inštitut centra. Država bo po besedah ministra Pikala namreč "pravzaprav samo pomagala pri tem, da bo tak center lahko ustanovljen".

Koliko bo vse skupaj stalo Slovenijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z drugimi resorji zagotovilo finančna sredstva v proračunskih letih 2020 in 2021, ki bodo potrebna za nemoteno administrativno delovanje centra.

Na ministrstvu so v proračunu za leti 2020 in 2021 tako zagotovili po 200.000 evrov na leto za aktivnosti IRCAI, IJS kot gostitelj centra pa naj bi imel na voljo zagotovljenih sredstev v višini 400.000 do 550.000 evrov na leto do 2022.

Ob tem bodo vsa infrastruktura, obstoječi mednarodni in EU projekti skupaj s finančnimi prilivi ter podpora iz obstoječega Centra IJS za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij prešli na UNESCO center, so sporočili z ministrstva.

Zanimanje v mednarodnem prostoru

Že pred samo ustanovitvijo pa se med različnimi državami in mednarodnimi institucijami kaže veliko zanimanje za sodelovanje s centrom, med drugim se je na Slovenijo že obrnilo tudi nekaj držav, ki bi rade ustanovile svoje regionalne centre po vzoru IRCAI.

"Ker je to vprašanje človeštva, ključnih dilem prihodnosti, pravzaprav vse države delajo na tem. Pogovore smo imeli s Švico, ki ustvarja sklad za razvoj umetne inteligence, pogovarjali smo se tudi z ZDA. Za bodoče regionalne centre pa je bilo po mojem vedenju izraženo zanimanje Združenih arabskih emiratov in Kitajske," je pojasnil minister.

IRCAI bo namenjen zagotavljanju odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Po Pikalovih besedah je tako zelena luč za center veliko "priznanje za slovenske znanstvenike, ne samo na področju umetne inteligence, ampak na splošno na področju visokih tehnologij" in je plod dolgoletnega sodelovanja Slovenije z Unescom na področju visokih tehnologij.