Mesec, kot ga je sredi avgusta posnel Čandrajan 2. Foto: ISRO

Vikram še v laboratoriju. Foto: ISRO

Indija poskuša priti v zgodovinske knjige kot četrta država z uspešnim pristankom na Mesecu.

Proti južnemu polu Lune pravkar leti pristajalnik Vikram z roverjem Pragjanom vred. Okoli 21. ure po našem času bo Vikram prižgal motor za aktivni del spusta, pristanek sam pa je predviden med 21.30 in 22.30 uro.

Video: Prenos v živo z nadzornega središča ISRO (začetek ob 21.52)

Landing of Vikram - The lander of Chandrayaan on Lunar surface

Po pristanku okoli 350 kilometrov stran od južnega pola bodo najprej temeljito preverili delovanje vseh sistemov in šele čez nekaj ur na plano spustili tudi vozilce. Dogajanje bo z neba spremljal 2-tonski orbiter, po katerem je misija tudi poimenovana – Čandrajan 2.

Nadzorno središče indijske vesoljske agencije.Foto: ISRO

Načrtovana življenjska doba na tleh je en lunarni dan oziroma 14 zemeljskih dni. V lunarni noči bosta napravi verjetno zmrznili.

Misija se je začela 22. julija z izstrelitvijo na raketi GLSV MK-III,. En mesec so potrošili za manevre okoli Zemlje, ki so sondo pripeljali dovolj blizu Meseca za prestop v njegovo orbito 20. avgusta, nakar je Čandrajan izvedel še nekaj zaviralnih manevrov (štiri: 1, 2, 3, 4), ki so ga pripeljali bližje površju.

Ločitev orbiterja in pristajalnika se je zgodila ta ponedeljek. Vikram je nato še sam opravil dva zaviralna manevra s prižigom motorja, ki sta mu zmanjšala tirnico na 30 kilometrov na najbližji, 100 kilometrov na oddaljeni strani orbite.

Na krovu je 13 instrumentov, namenjenim različnih meritvam, med katerimi je najpomembnejše raziskovanje z vodnim ledom bogatega področja.

Indija je za misijo Čandrajan 2, ki v prevodu pomeni lunarni voz, porabila približno 140 milijonov evrov in ga označila za enega najcenejših doslej. To je namreč precej manj, kot za podobne programe porabijo vesoljske agencije drugih držav. Skoraj vsi deli so bili načrtovani in narejeni v Indiji.

Doslej je robotski pristanek uspel ZDA, Rusiji in Kitajski. Pred meseci je poskusilo zasebno izraelsko podjetje SpaceIl s sondo Berešit, a je ta treščila ob tla, odpovedal je žiroskop, zaradi česar je motor med spustom ugasnil. Slednja misija je na Mesec ponesla tudi žive počasnike.

Video: Predstavitev roverja Pragjan

Video: Predstavitev pristajalnika Vikram