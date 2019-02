Esa je druga največja vesoljska agencija po ameriški Nasi. Foto: EPA

Članstvo v Evropski vesoljski agenciji (Esa) nam je na stežaj odprlo vrata na trg vesoljskih tehnologij, trdi Grega Milčinski. V njegovem podjetju so razvili program, ki ogromno količino podatkov, ki jih posname satelit, poenostavi in omogoči njihovo takojšnjo uporabo. To pa s pridom uporabljajo številne multinacionalke.

"Od Ese smo v zadnjih petih letih dobili okoli pol milijona evrov, ampak v projektih, ki so sledili neposredno temu, smo zdaj podpisali za osem milijonov evrov pogodb," je povedal Milčinski.

Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo nam omogoča, da sploh lahko še sodelujemo na misijah v vesolju, pravijo v podjetju Skylabs. "Z Eso smo do danes uspešno izpeljali projekte v vrednosti 1,5 milijona. Posledica tega je recimo prvi slovenski satelit, ki je bil v celoti razvit v Sloveniji, Trisat, v sodelovanju z Univerzo v Mariboru," je povedal Dejan Gačnik.

Poleg Nema bo to drugi satelit, ki bo v drugi polovici leta izstreljen v vesolje.

"Satelita sta plod znanja slovenskih podjetij in tako se bomo vpisali na zemljevid tistih, ki bodo lahko opazovali Zemljo tudi iz vesolja," je pojasnil Aleš Cantarutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo.

Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da lahko zaradi sodelovanja z agencijo pričakujemo več sto novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in več deset milijonov evrov vredne projekte. Z izkupičkom so zadovoljni, saj so slovenska podjetja v dveh letih z agencijo podpisala že 15 pogodb v vrednosti več milijonov evrov.

Da se nam bo visoka članarina obrestovala, pa obljubljajo tudi v agenciji. "Pri članstvu v Evropski vesoljski agenciji je zelo pomembno, da se državi vloženi denar povrne. Nekaj denarja plačate za stroške naših inženirjev in vesoljskih znanstvenikov, toda najmanj 85 odstotkov denarja se vrne v Slovenijo. Dobijo ga slovenske univerze, podjetja in industrija," je pojasnil predstavnik Ese Iarla Kilbane-Dawe.

In dodaja, da se je Slovenija z vrhunskimi vesoljskimi projekti postavila ob bok velikim državam.