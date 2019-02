Foto: Battery 2030+

V bližnji prihodnosti bomo potrebovali nove generacije zanesljivih, varnih, trajnostnih in cenovno dostopnih baterij. Konkurenca pri razvoju prihodnjih baterijskih tehnologij je že precej močna, vendar še vedno zelo odprta, so v sporočilu za javnosti zapisali na Kemijskem inštitutu. Kot so poudarili, lahko boljše baterije zmanjšajo ogljični odtis prometnega sektorja, stabilizirajo električno omrežje in še veliko več.

Vizija Battery 2030+ je iznajdba baterij prihodnosti, ki bodo evropski industriji zagotavljale najsodobnejše tehnologije. Baterije so ena od ključnih tehnologij za doseganje temeljitega razogličenja v Evropi, zlasti v prometnem in elektroenergetskem sektorju, so dodali na inštitutu. Prvi projekt Battery 2030+ se začenja marca letos in bo predstavljal temelje za 10-letni obsežen in dolgoročen evropski raziskovalni projekt.

Profesorica anorganske kemije na Univerzi Uppsala na Švedskem Kristina Edström, ki usklajuje projekt, je dejala, da se bodo partnerji spopadli z izzivi izdelave izjemno zmogljivih baterij. "To pomeni vzpostavitev platforme za pospeševanje odkrivanja novih baterijskih materialov z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence, predvsem pa osredotočanje na vmesne člene v baterijah, kjer prihaja do reakcij, ki lahko škodujejo življenjski dobi baterije. Razvili bomo pametne funkcionalnosti do ravni baterijskih celic in posebno pozornost namenili vprašanjem trajnosti," so Edströmovo še povzeli na Kemijskem inštitutu.

V konzorciju Battery 2030+, ki je prejel tudi podporo številnih evropskih in nacionalnih organizacij, poleg Kemijskega inštituta sodeluje še sedem raziskovalnih centrov, pet univerz, tri združenja iz industrije in eno podjetje.