ICANN poroča o napadih na osnovno infrastrukturo medmrežja. Foto: Pixabay

Mednarodna neprofitna organizacija ICANN, ki dodeljuje medmrežne naslove, je opozorila, da obstaja veliko tveganje za ključne dele infrastrukture, ki vplivajo na domene, na katerih so spletne strani. "Napadajo samo internetno strukturo," je povedal David Conrad iz organizacije s sedežem v Kaliforniji.

"Že v preteklosti so bili usmerjeni napadi, a še ničesar podobnega," je še povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hekerji napadajo sistem domenskih imen (DNS), ki podatkovni promet usmerja do cilja. Ti napadi bi lahko celo pot spremljali podatke, preusmerili promet na strežnike napadalcev ali pa jim omogočili, da se izdajajo za spletne strani ključnih državnih akterjev.

Napadi bi lahko segali v leto 2017, v zadnjem času pa so se izjemno okrepili, zaradi česar so sklicali izredno zasedanje ICANN-a. Tarče napadov so poleg same internetne infrastrukture tudi vlade, obveščevalne službe, policija, letalske družbe in naftna industrija, in sicer v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Adam Meyers iz družbe za kibernetsko varnost CrowdStrike je povedal, da je namen napadalcev v napadih na DNS ukrasti predvsem gesla za elektronsko pošto v Libanonu in Združenih arabskih emiratih. "S tem dostopom lahko začasno prekinejo delovanje interneta. Prestrezali so podatke in vohunili za ljudmi," je dodal.

Po besedah Bena Reada iz podjetja za kibernetsko varnost FireEye tovrstni napadi, katerih cilj je pridobiti elektronske naslove in gesla, izvirajo iz Irana, pri čemer je njihov namen podpora islamski republiki.

Organizacija ICANN je pozvala, da bi bilo treba za varnost pred tovrstnimi napadi razširiti uporabo tehnologije DNSSEC, pri kateri se uporablja digitalni podpis. Poleg tega lahko ta tehnologija prepreči, da bi bili uporabniki preusmerjeni od strani, na katere so bili namenjeni.