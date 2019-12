V četrtek, 19. decembra 2019, bodo v oddaji Ugriznimo znanost govorili o elektriki v naših telesih, v oddaji Na kratko pa se bodo posvetili kritičnemu mišljenju.

Ugriznimo znanost, ob 17.25

Podnaslov: Elektrika v telesu

Najbolj znana elektronska naprava, ki jo vsajamo v naše telo, je srčni spodbujevalnik. Šved Arne Larsson je prvi človek na svetu, ki so mu leta 1958 v telo vsadili srčni vzpodbujevalnik. Delal je le nekaj ur, zato so ga nadomestili z drugim, ki je delal le nekaj dni. Arneju Larssonu so zamenjali kar 22 različnih srčnih spodbujevalnikov. Srčni vzpodbujevalnik vsadijo pacientom, katerim srce ne proizvaja dovolj lastne električne energije, ki povzroča značilno krčenje in sproščanje srčne mišice. Potencialno napetost pa ima prav vsaka celica našega telesa. Kaj lahko naredimo, ko elektrika v našem telesu odpove?

Na kratko, ob 17.55

Podnaslov: Kritično mišljenje

Živimo v času, preplavljenim s podobami, zgodbami, podatki, članki in samo nekaj klikov nas loči (pre)številnih informacij. Pa so res vse informacije, ki jih najdemo, verodostojne in vredne našega zaupanja? Kako obdržati kritično distanco do vsega videnega in slišanega in zakaj je kritično mišljenje danes še posebno pomembno? Več v oddaji Na kratko!

