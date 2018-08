28. avgust 2018 ob 15:07 MMC RTV SLO Dokumentacija časa Neuresničene sanje praške pomladi

Podkast Zgodbe Vala 202 o praški pomladi

Praga leta 1968. Foto: Val 202

Številko 68 nosim v spomin na dedka, ki so ga v času praške pomladi izpustili iz zapora. Češki hokejist Jaromir Jagr S Hano sva se spoznali v Piranu 21. avgusta 1968. 50 let pozneje obujava spomine na praško pomlad na istem mestu. Beba Stiasny o prijateljstvu češke in slovenske družine

Posebna izdaja podkasta Zgodbe ob 50. obletnici sovjetske invazije na Češkoslovaško. Od Prage do Pirana, od Emila Zatopka do Jaromirja Jagra.

Praga, 21. avgust 1968. 15-letna Julie Stejskalova se udeležuje otroškega tabora na podeželju. Zgodaj zjutraj izve, da so sovjetski tanki na ulicah njenega mesta in da je njihova družinska hiša za vogalom češkega radia povsem uničena. Praško pomlad neke mladosti je pogoltnilo poletje, mlada Čehinja je izgubila dom in sanje o domovini.

"Ljudje so obkrožili tanke in poskušali razložiti vojakom, kaj se dogaja. Vojaki niso vedeli ničesar. Rekli so jim, da se tu dogaja kontrarevolucija, kar pa ni bilo res. Nekateri incidenti so se zgodili, ker so se vojaki v množici počutili ogrožene. Novinarji in voditelji Češkega radia so skušali pomiriti situacijo, prosili so ljudi, naj ne tvegajo svojega življenja in naj ne začenjajo nasilnih spopadov," 50 let po sovjetski okupaciji pripoveduje Julie Stejskalova, danes urednica na češkem nacionalnem radiu, ki je ob praški pomladi imel zelo pomembno vlogo.

Piran, 21. avgust 2018. Na slovenski obali sta zbrani družini Praus in Stiasny. Nazdravljajo skupni slovensko-češki usodi, ki jih je združila usodnega poletja pred 50. leti. Iz okupacije so se rodila neverjetna prijateljstva in sočutje do soljudi. "S Hano sva se spoznali med počitnicami v Piranu. Češka družina se zaradi sovjetske okupacije ni mogla vrniti, očeta Vladimir in Roman sta navezala stike, ki so se obdržali do danes. Zdaj se rojeva že četrta generacija in mislim, da se bo tradicija nadaljevala," trdno češko-slovensko prijateljstvo opisuje Beba Stiasny. Njena prijateljica Hana je ob 50. obletnici prvega srečanja obiskala Piran. Nazdravili so in obujali spomine. Tudi na veliko solidarnost, ki so jo takrat do Čehov izkazali v Sloveniji.

Jaromir Jagr in številka 68

Praška pomlad je tudi večna številka 68 na dresu legendarnega hokejista Jaromirja Jagra. “Pred komunističnimi časi smo bili kar bogati. Moj dedek je imel kmetijo. Potem pa se je zgodilo podobno kot tudi mnogim v Sloveniji oziroma v nekdanji Jugoslaviji. Komunisti so lahko počeli, kar so želeli, kdor je bil bogat, so ga zaprli. Tako se je zgodilo tudi z mojim dedkom, za 5 let so ga zaprli že leta 1963. Leta 1968 je bilo v obdobju Praške pomladi na Češkem pol leta svobode, takrat so ga izpustili iz ječe. Zato nosim številko 68,” je posebej za Val 202 v svojem rojstnem mestu Kladno pojasnil eden izmed najboljših hokejistov na svetu vseh časov.

Češka lokomotiva proti sovjetskim tankom

Praška pomlad je tudi zgodba o neutrudnem češkem tekaču Emilu Zatopku, petkratnem olimpijskem zmagovalcu, ki je med hladno vojno premikal meje železne zavese in povzročal preglavice politikom tako na Zahodu kot na Vzhodu. Žal so bile njegove sanje o prijateljstvu poteptane pod sovjetskimi tanki med invazijo na Češkoslovaško pred 50 leti.

Zgodbo Emila Zatopka odlično pozna slovenski novinar in tudi dolgoprogaš in ultramaratonski tekač Boštjan Videmšek. O češki lokomotivi, kot so mu rekli, je napisal gledališki scenarij, ki ga bo na oder postavil režiser Matjaž Pograjc. Predstava bo premierno prikazana sredi septembra. "Emil Zatopek je že na prvi večer, ko so sovjetski tanki pripeljali v Prago, ob nasprotovanju njegove žene Dane, šel na ulice in skakal od tanka do tanka. Predstavil se jim je: “Jaz sem Emil Zatopek, petkratni zmagovalec na olimpijskih igrah, prihajajo olimpijske igre v Mehiki, OI so čas olimpijskega miru, nismo vas povabili, zato prosim odidite, ste pa lahko naši gostje, vabimo vas, da odložite orožje.” V tem pacifističnem tonu, izjemno naivnem, ampak simbolno neverjetno močnem, je to počel kar nekaj dni zapored, potem pa so se zelo hitro začele kontraakcije."