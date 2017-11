Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Finalista Jan Novak in Anže Lopatič. Foto: Val 202 10 zmagovalcev spomladanskega kroga bitke Hej, DJ. Foto: Val 202/Stane Jeršič Voditeljici oddaje Hej, DJ Uršula Zaletelj in Maja Stepančič. Foto: Val 202/Stane Jeršič Dodaj v

Bitka Hej, DJ pred finalom

Anže Lopatič in Jan Novak sta finalista najbolj napete radijske bitke Vala 202.

21. november 2017 ob 15:42

Ljubljana - Val 202

V polfinalnem izboru za najboljšega mladega didžeja Hej, DJ sta z 1222 in 1031 glasovi zmagala Anže Lopatič in Jan Novak pred tretjeuvrščenim Luko Lesjakom, ki je prejel 944 glasov. Zmagovalec bo znan naslednji ponedeljek, 27. novembra, ko bo velika didžejska bitka potekala v Centralni postaji v Ljubljani. Včerajšnji posnetek polfinala si je do danes na Facebooku ogledalo več kot 31.000 ljudi, delilo ga je 237, njegov doseg pa meri 107.000 oseb. Ob tem je bilo na družbenem omrežju opaženih preko 3600 interakcij, povezanih s polfinalnim videoposnetkom.

Naj spomnimo …

Z najbolj odbitim radijskim žurom Hej, DJ je ekipa Vala 202 začela 6. marca, ko sta se vsak ponedeljek ob 20. uri pomerila dva mlada, neuveljavljena, a nadobudna in talentirana didžeja. Hej, DJ! je multimedijski projekt, ki je namenjen predvsem mlajšemu občinstvu. Ustvarjalci oddaje želijo z njim prek glasbe nagovoriti mlade, predvsem tiste, ki imajo radi glasbo, se ukvarjajo z njo, neuveljavljene didžeje, in jim dati priložnost, da se izkažejo pred širšim radijskim in spletnim občinstvom. Izpostaviti želijo ustvarjanje mladih, odkriti bodoče radijske ustvarjalce, ne le klubske didžeje, in jih podpreti na poti do uveljavitve.

Pravila igre

V spomladanskem krogu se je pomerilo 20 mladih didžejev, 10 zmagovalcev pa se je uvrstilo v jesenski krog, kjer bomo prihodnji ponedeljek na vrhuncu bitke dobili zmagovalca. Tekmovanja so potekala v studiu Radia Slovenija, posamezna bitka pa se je v živo prenašala na frekvencah Vala 202 in Facebooku. Zmagal je tisti didžej, ki je na družbenem omrežju prejel večje število všečkov.

Finale

Naslednji ponedeljek, 27. novembra, se bosta finalista Anže Lopatič in Jan Novak v Centralni postaji v Ljubljani ob 20. uri še zadnjič pomerila v didžejski bitki in skušala s svojo glasbo in nastopom prepričati publiko na Facebooku in strokovno žirijo. Zmaga bo romala v roke tistemu, ki bo prejel več všečkov na družbenem omrežju. Finale bosta tako kot vse oddaje doslej povezovali voditeljici Maja Stepančič in Uršula Zaletelj.

Prejetim glasovom posameznika na Facebooku bodo prišteli še glasove tričlanske žirije, ki bo ocenjevala glasbeni izbor in izvedbo, govorni del posameznikovega nastopa in pojavnost na družbenih omrežjih. Andrej Karoli (radijski voditelj in glasbeni urednik), Jernej Sobočan (glasbeni urednik) in Matej Praprotnik (pomočnik direktorja Radia Slovenija za strateška vprašanja) bodo pred koncem bitke enemu finalistu namenili svoj glas. Glas posameznega žiranta boljšemu didžeju v finalnem paru se pretvori v 50 všečkov na Facebooku.

Nagrada

Zmagovalec finala bo na Valu 202 dobil svojo avtorsko oddajo, kjer bo lahko celo sezono 2018 vrtel glasbo po svojem izboru. Poleg tega bo decembra letos nastopil v klubu Cirkus, prav tako decembra pa še z ostalima polfinalistoma v Kinu Šiška.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija