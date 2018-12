Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, Ilinka Todorovski, se tudi ta mesec odpravlja na obisk v Prebold pri Celju. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj Skupaj z urednico Informativnega programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič in novinarjem Vala 202 Lukom Hvalcem spraševala, pojasnjevala in odgovarjala na konkretna vprašanja. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg in Val 202 Dodaj v

Varuhinja na obisku v Preboldu in Celju

12. december 2018 ob 13:07

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski se tudi ta mesec odpravlja na obisk, kjer bo skupaj z urednico Informativnega programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič in novinarjem Vala 202 Lukom Hvalcem spraševala, pojasnjevala in odgovarjala na konkretna vprašanja.

»Nikoli mi ni škoda časa in energije za pojasnjevanje občinstvu, kaj je vloga javnega medija, in za opominjanje vodstva in ustvarjalcev na dolžnosti, ki jih imamo do javnosti.«

Varuhinji je z gledalci, poslušalci in bralci RTV vsebin in uporabniki RTV storitev v nenehnem stiku, ko prejema in obravnava njihove odzive, podane po telefonu, klasični ali elektronski pošti. Projekt RTV Slovenija na obisku: varuhinja sprašuje in odgovarja pa je priložnost za neposreden pogovor, in spoznavanje instituta varuha iz prve roke. Še več: o širini in bogastvu javnega medijskega servisa se lahko obiskovalci dogodka seznanijo tudi skozi pripovedi ustvarjalcev RTV vsebin, ki se varuhinji pridružijo na obisku.

Na tokratnem obisku v Preboldu in Celju se bosta Ilinki Todorovski pridružila odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič in novinar Vala 202, Luka Hvalc.

V ponedeljek, 17. decembra dopoldne, se bodo srečali z gimnazijci 1. gimnazije v Celju, saj si varuhinja posebej prizadeva za dialog z mlajšim občinstvom, ki raznolike ponudbe RTV Slovenija morda še ne pozna, prav tako ne možnosti podajanja odzivov varuhinji.

Obisk bo ob 18.30 nadaljevala v Občinski knjižnici Prebold v Preboldu. Vstop na dogodek je brezplačen, vabljeni vsi gledalci, poslušalci in bralci RTV vsebin ter uporabniki storitev javnega medijskega servisa.

»RTV Slovenija niti približno ni samo ena napaka ali oddaja, ki ni bila vsem všeč, ampak orjaški medijski servis, ki pripravlja največ radijskih, televizijskih in spletnih vsebin v državi ter edini opravlja številne storitve, od dostopnosti vsebin za gledalce z okvaro vida in sluha, prek oskrbe prizemnega digitalnega omrežja, do podpore neodvisni filmski produkciji in digitalizacije filmskega arhiva.«

Varuhinja na letni ravni prejme okoli 1500 odzivov. Poleg programskih vsebin so na rešetu velikokrat tudi vprašanja jezikovne kulture, sovražnega in neprimernega govora na spletu, radijske glasbene ponudbe, oglaševanja in RTV-prispevka.

