Vikend praznične dobrodelnosti na TV Slovenija

Skupaj lahko polepšamo praznike družinam v stiski

26. november 2018 ob 09:14

Ljubljana - RTV SLO

Med 7. in 9. decembrom 2018 lahko vsi skupaj naredimo nekaj dobrega. Praznični december zna namreč biti za družine in predvsem otroke, ki so bolni ali živijo v pomanjkanju, zelo težak. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, kot najbolj zaupanja vredno humanitarno organizacijo v Sloveniji, bo Razvedrilni program Televizije Slovenija tudi letos izpeljal vikend praznične dobrodelnosti in z zbranimi sredstvi pomagal osmim družinam v stiski.

»RTV Slovenija z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sodeluje že vrsto let in v vseh teh letih smo izpeljali številne dobrodelne projekte, prek katerih smo pomagali tistim, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Po lanskem pozitivnem odzivu naših gledalk in gledalcev na akcijo, smo se tudi letos v Razvedrilnem programu odločili, da v začetku prazničnega decembra izpeljemo vikend dobrodelnosti. Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki bodo po svojih močeh sodelovali in pomagali,« je o dobrodelnem projektu povedal Vanja Vardjan, odgovorni urednik Razvedrilnega programa Televizije Slovenija

Oddaje Vem!, Slovenski pozdrav, Vse je mogoče in Vikend paket bodo od petka, 7. decembra, do nedelje, 9. decembra, posvečene zbiranju sredstev za otroke in družine v stiski. Svoj prispevek lahko oddate s klicem na številko 090 93 30 93, en klic vas bo stal samo 1,25 evra. Če želite darovati več, lahko pošljete SMS s ključno besedo ZPMS5 na 1919, kar vas bo stalo 5 evrov. Vsa sredstva, ki bodo zbrana med dobrodelnim vikendom, bodo namenjena osmih družinam v stiskam in tako jim lahko skupaj polepšamo praznični december.

Kviz Vem!

Petek, 7. 12. 2018, ob 18.20 na TV SLO 1

Dobrodelni vikend Razvedrilnega programa bo tudi letos začel s kvizom Vem!, v katerem bodo nastopili reper Trkaj, Beba Ščap, športnica, ki je znana po svojih ekstremnih športno-dobrodelnih podvigih in Luka Trtnik, mlad namiznoteniški igralec, ambasador programa Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja POSTANI ŠPORTNIK. Skupaj z gledalci priljubljenega kviza bodo zbirali sredstva za prvi dve pomoči potrebni družini.

Slovenski pozdrav

Petek, 7. 12. 2018, ob 20.00 na TV SLO 1

V letošnjem dobrodelnem Slovenskem pozdravu bodo denarne prispevke zbirali za brezposelno mamo samohranilko s sinom ter 4-člansko družino, ki živijo v zelo hudi socialni, zdravstveni in finančni stiski. Osrednji gost oddaje bo dolenjski avtor in harmonikar, avtor številnih skladb, Jože Umek. Njegove uspešnice bodo igrali Poskočni muzikanti, peli pa jih bodo ansambli Naveza, Gadi, Veseli Dolenjci in Vikend. V oddaji boste slišali še Darjo Gajšek s poskočno pesmijo Luštno bo, skupino Mambo Kings in družini, ki se borita za vstopnico v polfinale rubrike Družina poje – prisluhnili boste družini Frančič iz Šentjerneja in družini Banovšek iz Slovenskih Konjic.

Vse je mogoče

Sobota, 8. 12. 2018, ob 20.00 na TV SLO 1

V okviru dobrodelnega vikenda bodo tudi v oddaji Vse je mogoče zbirali sredstva za najšibkejše v naši družbi. Linije za darovanje bodo odprte tekom celotne oddaje. Ustvarjalci oddaje so pripravili nekaj novih iger, kot sta Žogafon in Rodeo, zabavale pa vas bodo tudi tiste preverjene igre, ki vas vedno nasmejijo. Na poševnem odru se boste preselili v magični svet arabskih noči, v Fotomimi se bodo tekmovalcem pridružili najmlajši in najbolj zvesti gledalci Firbcologi, plesali bodo trebušni ples in še marsikaj. Voditelj Bojan Emeršič je v studio povabil Miho Brajnika, Sabino Kogovšek, Gorazda Žilavca, Maria Ćulibrka, Roka Bohinca, Nino Valič in Luko Korenčiča.

Vikend paket

Nedelja, 9. 12. 2018, ob 17.20 na TV SLO 1

Vikend praznične dobrodelnosti bodo zaključili v oddaji Vikend paket. Svoj prispevek boste lahko oddali do konca oddaje, ko bodo razglasili vsoto zbranih sredstev v vseh oddajah, ki sodelujejo v dobrodelnem vikendu. Ob koncu oddaje bo predstavnik podjetja Lidl Slovenija Valentin Bufolin predal celotni znesek donacije Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Z zanimivimi in zabavnimi gosti bosta voditelja Bernarda Žarn in Jože Robežnik pripravila prijetno nedeljsko druženje posvečeno dobrodelnosti.

