1. december 2018 ob 07:52 MMC RTV SLO Novice Imagine 68: Spektakel revolucije

Razstava o letu 1968 v Švicarskem nacionalnem muzeju v Zürichu

Razstava švicarskega narodnega muzeja je postavljena kot zbirka predmetov, videoposnetkov, fotografij, glasbe in umetniških del, ki prikazujejo ozračje leta 1968 in omogočajo multisenzorno izkušnjo časa. Je poskus, kako priklicati kulturo iz leta 1968 v današnji čas, pravijo. Foto: Swiss National Museum

Razstavo Imagine 68: Spektakel revolucije so pripravili v le dve leti starem izjemnem sodobnem prizidku Landesmuseuma – Švicarskega nacionalnega muzeja, ki je bil konec 19. stoletja zgrajen po vzoru francoskih renesančnih dvorcev. Nov del muzejskega kompleksa po načrtih tandema Christ & Gantenbein pa s svojimi prostranimi betonskimi dvoranami in hodniki nepravilnih oblik omogoča tudi spektakularne postavitve, kot je ta o letu 1968.

Razstava, ki sta jo pripravila gostujoča kuratorja Stefan Zweifel in Juri Steiner, predstavlja videnje obdobja takrat rojenih sodobnikov dogajanja. Sestavljena je iz predmetov, dokumentov, fotografij, filmov, glasbene spremljave in umetniških del, ki naj obiskovalcem ustvarijo kar najbolj pristno vzdušje časa okrog leta 1968.

Med drugim najprej za res spektakularen začetek na vrhu monumentalnega stopnišča poskrbijo več kot sedem metrov velike rakete zemlja–zrak, ki so bile v obdobju hladne vojne postavljene tudi v Švici, kjer so ljudje v duhu časa, tako kot drugod po svetu, protestirali proti oboroževanju in vojnam, takrat posebno še proti vojni v Vietnamu.

Z bogatim dokumentarnim gradivom v tiskani obliki je posebna pozornost posvečena poročanju o nasilju policije in protestih po koncertih skupine Rolling Stones aprila 1967 in Jimija Hendrixa maja 1968 v Zürichu. V podporo mladim je takrat 21 vplivnih ljudi iz krogov kulture, znanosti in politike podpisalo Züriški manifest, o katerem so nato šest dni razpravljali v Le Corbusierjevem centru. O tem dogodku je razstavljenih precej od kar 400 ohranjenih ročno napisanih in 50 tiskanih plakatov, ki pričajo o takrat vročih temah – policijskem nasilju, zahtevah po avtonomnem mladinskem centru, vojni v Vietnamu, pacifizmu, boju za enakopravnost žensk, reformi šolstva in posebej univerzitetnega študija ...

Razstava Imagine 68 pa ponuja tudi bogastvo likovnega umetniškega ustvarjanja, fotografije, filmov, tonskih posnetkov iz mnogih tujih muzejev in zasebnih zbirk. Na ogled so med drugim dela Andyja Warhola, Sigmarja Polkeja, Roberta Indiane, Claesa Oldenburga, Josepha Beuysa, Jeana Tinguelyja, Niki de Saint Phalle.

V "vesoljskem prostoru" z velikimi lebdečimi napihnjenimi srebrnimi blazinami in nihajočimi, na visokem stropu z verigami pritrjenimi sedeži – kroglami se lahko zazibate v omamni svet takratnih filmov in glasbe ... V naslednjem prostoru nas na eni steni s postelje pozdravljata John Lennon in Yoko Ono (slednjo je mogoče zaslediti tudi med fizičnimi osebami, ki so posodile svoje predmete za pričujočo razstavo), v vitrini nasproti pa visi izvezen usnjen plašč s krzneno obrobo.

Pravzaprav, kot je zapisano ob izhodu, je "rdeče desetletje" trajalo od leta 1967 do leta 1977 in odmevalo naj bi še danes in jutri. Številka 68 naj bi bila le znamenje preporoda generacije.

Za züriško razstavo niso pripravili kataloga. V muzejski trgovini pa so zato zbrali res bogato mednarodno bero knjižnega gradiva, video- in avdioposnetkov, nostalgičnih spominkov, kot je znak miru.

V muzeju tik ob glavni železniški postaji v prelepem parku ob reki Limmat je razstava Imagine 68 na ogled še do 21. januarja prihodnjega leta.