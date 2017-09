28. september 2017 ob 13:49 MMC RTV SLO Kandidati Ravnateljica, popzvezda in kristjanka

V javnosti je najbolj znana kot ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik v Ljubljani. Na položaju je bila kar 18 let. Foto: BoBo

Upokojenka Angelca Likovič je nekdanja osnovnošolska ravnateljica, komentatorka v resničnostnih šovih in političarka, vseskozi pa aktivno deluje kot kristjanka in zagovornica družinskih vrednot.

Zdaj 73-letna Angelca Likovič je bila rojena 27. januarja 1944 na Blečjem vrhu. Odraščala je v kmečki, podeželski in verni družini s šestimi otroki. Ko je bila še v osnovni šoli, je oblast družini odvzela oz. nacionalizirala večji del kmetije, izpostavlja v svojem življenjepisu. Do gimnazije v samostanu Stična in nazaj je vsak dan prehodila 14 kilometrov, izobraževanje je nadaljevala na Učiteljišču v Ljubljani.

Tudi sicer je večino življenja preživela v šolskem sistemu. Prvo službo je dobila v podružnični šoli Žalna, kjer je tudi poučevala takrat mladega Janeza Janšo, bodočega obrambnega ministra in predsednika vlade. Po sedmih letih učiteljevanja je nadaljnja štiri leta preživela kot pedagoška svetovalka na Zavodu za šolstvo. Sledilo je še šestletno obdobje direktorice na Delavski univerzi v Grosuplju.

V javnosti je sicer najbolj znana kot ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik v Ljubljani. Na položaju je bila kar 18 let. Leta 2000 je bila tik pred upokojitvijo povabljena v vlado Andreja Bajuka, kjer je nekaj mesecev bila državna sekretarka za osnovne šole na ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Po upokojitvi je soustanovila društvo Šola po meri človeka, kjer so si prizadevali za več vzgoje v šolah.

13 let je bila članica Slovenske demokratske stranke. Leta 2008 jo je zapustila kot soustanoviteljica Krščansko-demokratske stranke. Z njo se je istega leta tudi - neuspešno - udeležila državnozborskih volitev.

Po upokojitvi je postala aktivna javna osebnost tudi kot komentatorka v resničnostnih šovih na komercialnih televizijah. Po lastnih besedah se je vedno borila za pravice otrok, staršev in starih staršev, to pa namerava nadaljevati tudi na položaju (morebitne prve) predsednice Republike Slovenije. Gibanje za otroke in družine, predhodnik stranke sorodnega imena, ji je zaradi "delovanja na področu človekovih pravic" podelilo priznanje Bela vrtnica.

Skupaj z možem Andrejem Likovič živi v Grosupljem. Z njim je poročena več kot 50. let, saj sta v zakonsko zvezo vstopila v 23. in 21. letu starosti po šestletni povezanosti. Je zagovornica zdravega načina življenja in javno opozarja na nevarnosti sladkorne bolezni, s katero živi tudi sama.

Na tokratnih volitvah nastopa kot kandidatka stranke Glas za otroke in družine, s katero je zbrala potrebnih 3.000 podpisov podpore.

