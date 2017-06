Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za sproščeno in zabavno vzdušje bosta tudi letos poskrbela priljubljena televizijska voditelja in dobra znanca festivala, Lorella Flego in Mario Galunič. Foto: Žiga Culiberg Lorella Flego: »Zame je MMS čaroben predvsem zaradi občinstva. Saj vem, da se ponavlja, a občinstvo v Avditoriju je nekaj posebnega in edinstvenega, kot da bi bil zrak poln čarobnosti in hkrati naklonjenosti do samega festivala. Po drugi strani sem tukaj doma, zato je zame festival še toliko bolj dragocen. In zelo se veselim vodenja z Mariem, priznam, da z drugim voditeljem ne bi bilo isto.« Foto: Žiga Culiberg Mario Galunič: »Že nekaj let delim svoje leto na obdobje pred MMS-om in po njem. V Portorožu namreč šele dojamem, da se je poletje res začelo, zmeraj me pričakajo veseli ljudje, rad sem med glasbeniki, rad imam slovensko glasbo, še najraje pa imam Lorello, torej je razlogov za veselje zmeraj dovolj.« Foto: Žiga Culiberg Lani je na festivalu slavila Alya s skladbo Srce za srce. Foto: FPA Sorodne novice Znan vrstni red nastopajočih na Melodijah morja in sonca Alya je velika zmagovalka 36. Melodij morja in sonca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bliža se 37. festival Melodije morja in sonca

8. julija bo znano, kdo je zmagovalec festivala Melodije morja in sonca

29. junij 2017 ob 08:46

MMC RTV SLO

Poletni amfiteater portoroškega Avditorija bo v soboto, 8. julija, gostitelj 37. festivala Melodije morja in sonca. Za štiri nagrade strokovne žirije in veliko nagrado festivala se bo potegovalo 14 novih poletnih melodij. Neposredni prenos prireditve bo od 21. ure dalje na 1. programu Televizije Slovenija, 1. programu Radia Slovenija, Radiu Koper in Radiu Maribor.

Na festivalu se bodo v naslednjem vrstnem redu predstavili:

1. Prifarski muizikanti – Tako, kot je, je prav

2. The Woodlanders – Poletje

3. Rok in Rokovnjači – Ob morju

4. Igor Lija in Moni Kovačič - Dober par

5. Francesco Squarcia — Potenza della musica

6. Ema Sladič — Vse tja do sonca

7. Isaac Palma — Če te kdaj spustim iz rok

8. Anette — Moj dan

9. Daniel Rampre in Andreja Čamernik — Za ljubezen sta potrebna dva

10. Vivjana in Robert Vatovec Music Team — Addio, amore mio

11. Aleksander Novak — Mesto rož

12. Anika Horvat – Ruleta

13. Klepač in Gustinčič — Moje oči

14. Gregor Ravnik — Med nama

Za sproščeno in zabavno vzdušje bosta tudi letos poskrbela priljubljena televizijska voditelja in dobra znanca festivala, Lorella Flego in Mario Galunič.

MMS je za oba voditelja poseben, čaroben festival

Mario Galunič: »Že nekaj let delim svoje leto na obdobje pred MMS-om in po njem. V Portorožu namreč šele dojamem, da se je poletje res začelo, zmeraj me pričakajo veseli ljudje, rad sem med glasbeniki, rad imam slovensko glasbo, še najraje pa imam Lorello, torej je razlogov za veselje zmeraj dovolj.«

Lorella Flego: »Zame je MMS čaroben predvsem zaradi občinstva. Saj vem, da se ponavlja, a občinstvo v Avditoriju je nekaj posebnega in edinstvenega, kot da bi bil zrak poln čarobnosti in hkrati naklonjenosti do samega festivala. Po drugi strani sem tukaj doma, zato je zame festival še toliko bolj dragocen. In zelo se veselim vodenja z Mariem, priznam, da z drugim voditeljem ne bi bilo isto.«

Pet festivalskih nagrad

Na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, ki nastaja v sodelovanju RTV Slovenija, Avditorijem Portorož in Občine Piran, se bodo izvajalci potegovali za Veliko nagrado MMS 2017, nagrade strokovne žirije za najboljše besedilo, glasbo, izvedbo in nagrado za najbolj obetavnega izvajalca – nagrado Danila Kocjančiča.

Zmagovalna skladba bo tista, ki bo prejela največje število točk v seštevku točk telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Amfiteatru, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije. Lani je na festivalu slavila Alya s skladbo Srce za srce.

V letošnjem spremljevalnem programu bodo zazvenele melodije, ki v besedilu opevajo obmorske kraje. Nastopili bodo: Alya z zmagovalno skladbo MMS-a iz leta 1996 – Lahko noč, Piran, Slavko Ivančić bo zapel skladbo Solinar, Domen Kumer s svojo Do Portoroža (zmagovalna skladba MMS-a leta 2005), Steffy s skladbo Portorož 1905 (zmagovalna skladba MMS-a leta 1984) in Gašper Rifelj s skladbo Z Goričkega v Piran.

MMS cantabile – spevno v MMS 2017

Uro pred velikim spektaklom se bomo na TV SLO 1 podali v zakulisje festivala Melodije morja in sonca in spoznali letošnje nastopajoče, se družili z gostiteljema večera in skupaj z gledalci pred televizijskimi sprejemniki pričakali občinstvo in uradni začetek prireditve. V mediteransko vzdušje, posuto z glasbenimi biseri, vas bosta popeljali Karin Sabadin in Erter Pust.

ZKP RTV Slovenija, založba kakovostnih programov, bo izdala digitalni festivalski album z vsemi festivalskimi skladbami. Album bo dan po festivalu dostopen v spletnih digitalnih trgovinah in v spletni trgovini www.rtvslo.si/zkpprodaja.

Avtor fotografij Maria in Lorelle: Žiga Culiberg

Avtor fotografije Alye: FPA

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija