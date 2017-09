Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Program bo povezovala Bernarda Žarn. Foto: Žiga Culiberg Iz klicnega centra pa se bo v družbi znanih Slovencev oglašal Rok Kužel. Foto: Žiga Culiberg Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bodo ob spremljavi Policijskega orkestra prepevali priznani izvajalci. Foto: Policijski orkester Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dobrodelni koncert Lepo je deliti

Deseti dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije bo na sporedu 23. septembra ob 20. uri.

15. september 2017 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto, 23. septembra, bo v organizaciji RTV Slovenija in Rdečega križa Slovenije potekal dobrodelni koncert Lepo je deliti.

Se spomnite, kdaj in kje ste se prvič kopali v morju in se vam ob tem spominu na obraz vedno znova prikrade nasmešek? Mnogi te sreče nimajo, zato bodo sredstva, zbrana na koncertu Lepo je deliti, namenjena kritju stroškov za letovanje otrok in starostnikov ter za materialno finančno pomoč ljudem v stiski.

Neposredni prenos koncerta si bo mogoče ogledati v soboto, 23. septembra, ob 20. uri na 1. programu TV Slovenija in poslušati na 1. programu Radia Slovenija.

Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bodo ob spremljavi Policijskega orkestra prepevali: Helena Blagne, Dejan Vunjak, Tanja Žagar, Obvezna smer, Nuša Derenda, Neisha, Gušti, Matjaž Mrak, Alenka Godec, Kristina Oberžan, Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa, Irena Tratnik Dosso ter Jerca Mrzel. Nastopili bodo še San di Ego, Aleksander Mežek, Žiga Rustja, Sandra Erpe in skupina 2B.

Program bo povezovala Bernarda Žarn, iz klicnega centra pa se bo v družbi znanih Slovencev oglašal Rok Kužel.

V devetih letih so gledalci in poslušalci zbrali več kot pol milijona evrov

V minulih devetih letih, od vključno 2008 do vključno 2016, so gledalci in poslušalci dobrodelnih koncertov Rdečega križa Slovenije prispevali več kot pol milijona evrov.

V preteklih devetih letih je dobrosrčno podporo projektu Lepo je deliti namenilo skoraj 60.000 darovalcev. Z zbranimi sredstvi so pomagali številnim družinam in posameznikom v stiski z več kot 130.000 prehranskimi paketi s kar 1315 tonami prehranskih izdelkov in 400 tonami pralnega praška.

Prav tako pa tudi vsako od dosedanjih poglavij zgodbe Peljimo jih na morje! opisuje veliko veselje otrok zaradi njihovih nepozabnih doživetij ob morju. Z zbranimi sredstvi so bile uresničene sanje skoraj dva tisoč devetsto otrok in tisoč tristo starostnikov.

Sredstva lahko darujete med neposrednim prenosom na telefonsko številko 080 11 75. Donacije bo mogoče prispevati tudi med ponovitvijo v sredo, 27. septembra, ob 15.30 na 2. programu TV Slovenija.

