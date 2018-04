Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lea Sirk je naša predstavnica na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije. Foto: Ana Gregurič/RTVSLO Portugalska bo 8., 10. in 12. maja gostila letošnji, že 63. izbor za Pesem Evrovizije. Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo v Lizbono sporočila Maja Keuc (Amaya). Foto: Tibor Golob Voditeljice letošnje Pesmi Evrovizije – Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Foto: RTP Letošnja Pesem Evrovizije bo v Altice Areni v Lizboni. Foto: RTP Andrej Hofer bo gostitelj evrovizijsko obarvane oddaje TV klub, že tradicionalno pa bo komentiral vse tri televizijske prenose Pesmi Evrovizije. Foto: Žiga Culiberg/RTV SLO Pred torkovim prenosom prvega predizbora bomo predvajali francoski dokumentarec Pesmi Evrovizije, ki na vznemirljiv način predstavlja fenomen evrovizijskega glasbenega tekmovanja. Foto: Arte Skozi oddajo Od Eme do Evrovizije vas bo popeljal Nejc Šmit, kot gosta pa se mu bo pridružila tudi Raiven. Foto: Adrijan Pregelj/RTVSLO Mojca Mavec bo pred pričetkom velikega finala Pesmi Evrovizije predstavila Lizbono, letošnjo gostiteljico tega velikega festivala. Foto: Žiga Culiberg/RTVSLO Dodaj v

Evrovizijski teden na RTV Slovenija

Naša predstavnica Lea Sirk bo kot predzadnja nastopila v drugem predizboru 10. maja

24. april 2018 ob 13:40

Ljubljana - RTV SLO

Po veliki zmagi na lanski Pesmi Evroviziji je Salvador Sobral to največje evropsko glasbeno tekmovanje popeljal v portugalsko prestolnico. Lizbona bo tako 8., 10. in 12. maja gostila tri večere 63. izbora za Pesem Evrovizije, na katerem se bo za zmago potegovalo kar 43 držav. Televizija Slovenija bo poleg treh evrovizijskih prenosov predvajala še francoski dokumentarec Pesmi Evrovizije ter posebne evrovizijske oddaje TV klub: 25 let Slovenije na Pesmi Evrovizije, Od Eme do Lizbone in Lizbona, 12 točk.

Prizorišče treh evrovizijskih večerov Pesmi Evrovizije 2018 bo Altice Arena v Lizboni. RTV Slovenija na letošnjem izboru predstavlja Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne! V boj za finalno vstopnico letošnje Pesmi Evrovizije se bo podala kot predzadnja, sedemnajsta po vrsti, v drugem predizboru. Na velikem evrovizijskem odru bodo ob njej nastopile še štiri plesalke Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer, kot spremljevalna vokalistka pa bo nastopila še Karin Zemljič.

Evrovizijsko občinstvo bodo skozi tri večere v živo popeljale štiri voditeljice: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Komentator vseh treh televizijskih prenosov bo Andrej Hofer.

Dva predizbora in veliki finale Pesmi Evrovizije na RTV Slovenija

V prvem predizboru v torek, 8. maja, se bodo za deset mest v finalu potegovali predstavniki devetnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Azerbajdžan, Islandija, Albanija, Belgija, Češka, Litva, Izrael, Belorusija, Estonija, Bolgarija, Makedonija, Hrvaška, Avstrija, Grčija, Finska, Armenija, Švica, Irska in Ciper. Neposredni prenos boste lahko spremljali od 21. ure dalje na TV SLO 2, Radiu Maribor in RTV 4D.

Dva dni kasneje, 10. maja, se bodo v prenosu drugega predizbora Pesmi Evrovizije 2018 v Lizboni predstavili izvajalci iz osemnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Norveška, Romunija, Srbija, San Marino, Danska, Rusija, Moldavija, Nizozemska, Avstralija, Gruzija, Poljska, Malta, Madžarska, Latvija, Švedska, Črna gora, Slovenija in Ukrajina. Le deset najboljših po mnenju gledalcev in strokovnih žirij se bo uvrstilo na finalno prireditev. V drugem predizboru bodo glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija. Neposredni prenos bomo predvajali od 21. ure dalje na TV SLO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

V velikem evrovizijskem finalu bo 12. maja nastopilo 26 držav – dvajset najboljših iz dveh predizborov, Portugalska kot letošnja gostiteljica ter predstavniki ˝velikih pet˝ Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 43-ih državah udeleženkah. Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo v Lizbono sporočila naša evrovizijska predstavnica leta 2011, Maja Keuc (Amaya). Neposredni prenos velikega finala boste lahko spremljali od 21. ure dalje na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

Priprave na izbor EMA in na Pesem Evrovizije 2018 lahko spremljate na MMC-jevem portalu EMA 2018, na facebooku, twitterju, instagramu in youtube kanalu ter na snapchatu (EMAEvrovizija). Več o samem izboru Pesem Evrovizije 2018 pa lahko spremljate na uradni spletni strani Eurovision Song Contest.

Evrovizijski program Televizije Slovenija

TV KLUB: 25 let Slovenije na Pesmi Evrovizije

Sobota, 5. maja, ob 21.30 na TV SLO 2

Glasbeni producent Gaber Radojevič, sicer življenjski sopotnik Lee Sirk, novinar Večera Denis Živčec in uspešna »evrovizijka« Nuša Derenda, bila je sedma leta 2001 v Københavnu, bodo razmišljali o blišču 63. festivala, ki bo letos v Lizboni. Kakšno je zakulisje? Kam pelje ta panevropski glasbeni voz? Kje smo Slovenci? Zakaj nikoli ne zmagamo? V oddajo se bo iz Lizbone vključila Lea Sirk, iz Stockholma pa ManuElla in Amaya (Maja Keuc). Voditelj je Andrej Hofer, ki že 11 let komentira prenose Pesmi Evrovizije.

Pesmi Evrovizije, dokumentarna oddaja

Torek, 8. maja, ob 20.00 na TV SLO 2

Francoska dokumentarna oddaja Pesmi Evrovizije gledalcu ponuja premislek, kako zelo je ta tekmovalni festival Združenja evropskih radiotelevizij EBU tudi politični dogodek. V oddaji je predstavljena zgodovina festivala, poleg zgodovinskega pregleda pa se avtorji dotaknejo tudi vprašanja zakulisne »kuhinje« in pretresejo vzroke velike priljubljenosti Evrovizije po vsem svetu.

Od Eme do Lizbone

Četrtek, 10. maja ob 20.00 na TV SLO 2

V oddaji Od Eme do Lizbone tik pred neposrednim prenosom drugega predizbora Pesmi Evrovizije 2018 se bomo spomnili vrhuncev letošnje Eme, naših najboljših evrovizijskih nastopov, spremljali pot Lee Sirk od začetkov na Bitki talentov pred dvanajstimi leti do zmage na Emi. Oddajo vodi Nejc Šmit. Iz Lizbone se bo tik pred nastopom javila Lea Sirk, gostja v studiu pa bo tudi voditeljica letošnje Eme, Raiven.

Lizbona, 12 točk

Sobota, 12. maja, ob 20.00 na TV SLO 1

Letošnja gostiteljica izbora za Pesem Evrovizije je uspešno izstopila iz gospodarske krize in v zadnjih letih postala ena najbolj vročih turističnih destinacij v Evropi. A od vseh znamenitosti je prav glasba tista, ki še danes zaznamuje mesto. Z Mojco Mavec se boste sprehodili skozi glasbeno zgodovino mesta, ki danes slovi kot prestolnica fada in center ustvarjanja glasbenih fenomenov, kot so Mariza ali Madredeus, in spoznali, zakaj je Portugalska potrebovala toliko časa, da je prišla na glasbeni zemljevid sveta.

