Iščemo najboljšo kratko zgodbo

Program Ars Radia Slovenija razpisuje tradicionalni natečaj

15. maj 2017 ob 10:01

Ljubljana - RTV SLO

Tretji program Radia Slovenija – program Ars razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Štiri izvode dela, dolgega do 6300 znakov s presledki, oddajte do 19. junija, podpišite pa ga s šifro.



Na natečaju programa Ars bomo že šestindvajsetič izbirali najboljše pisce kratkih zgodb. Dobitniki nagrad bodo po razglasitvi rezultatov svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom nagrajenega dela. Predvidene so tri nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov. Poleg teh pa lahko Radio Slovenija nekaj del, ki bodo izpolnila kriterije in pričakovanja komisije, tudi odkupi.

Komisija bo svoje odločitve predstavila 5. avgusta v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in spletnih straneh RTV Slovenija. Nagrajence in avtorje odkupljenih zgodb pa bomo razglasili 25. avgusta na Arsovem dnevu v Stari Ljubljani. Na prireditvi bo dramski igralec v neposrednem prenosu najboljšo zgodbo tudi prvič interpretiral.

Vsa nagrajena in odkupljena dela bomo predvajali v zadnji četrtini leta v oddaji Literarni nokturno na Prvem in Tretjem programu Radia Slovenija. Lani je zmagala zgodba Avtobus avtorice Mirjam Furlan Lapanja, ki jo je interpretirala Vesna Pernarčič. Vse zmagovalne zgodbe od leta 1992 naprej smo objavili na spletni strani Valovi kratkih zgodb, vabljeni k poslušanju interpretacij.

Podrobnejše informacije o letošnjem natečaju za najboljšo kratko zgodbo najdete na Arsovi spletni strani.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija



Fotografiji: Ivan Merljak in Arsov arhiv