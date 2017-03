Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Klemen Klemen. Foto: Sandi Fister Žiga Murko. Foto: RTV SLO Big Band RTV Slovenija. Foto: Matej Kolaković Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Klemen Klemen v družbi jazzovskega orkestra RTV Slovenija

SiTi Teater v Ljubljani, 18. marec 2017 ob 20. uri

9. marec 2017 ob 10:11

V sklopu abonmaja BigBand@SiTi bo v petek, 18. marca 2017, ob 20. uri v SiTi Teatru v Ljubljani na sporedu koncert, na katerem se bo Big Bandu RTV Slovenija na odru pridružil Klemen Klemen.

Legendarni reper s Trnovega Klemen Klemen bo po svojih solo koncertih vstopil v večjo in izredno redko glasbeno zgodbo, v kateri se bosta združila dva glasbena svetova, ki sta na videz nezdružljiva, saj si bo raper delil oder z jazzovskim orkestrom. Skupaj bodo ustvarili prvi pravi hip-hop-rap večer, oplemeniten z zvočnostjo big band orkestra in elektronskimi zvoki, ki jih bo prispeval Žiga Murko.

Koncert bo predstavil tako Klemnove znane hite Keš pičke, Terapija, Sanje, Za vse tiste in druge, kot tudi nekaj skladb z njegove najnovejše zgoščenke S3P, kot so Glavo v oblakih, Moja lepa soseda in Šnopc.



Za dodaten električni naboj bo skrbel mladi jazz pozavnist Žiga Murko, ki del svojega umetniškega izraza izkazuje tudi kot skladatelj in producent. Je izjemno dejaven predstavnik mlajše generacije slovenskih jazzistov. Po nastopu na Jazz festivalu Ljubljana 2012 z zasedbo Ziga Murko 13 je uspešno razvijal nove poti elektronike in podzemne hiphop produkcije. Ima specifičen, zelo futurističen zven, hkrati pa je v njem slišati nostalgičen vpliv cenenih semplerjev, kasetarjev in vhs-videorekorderjev. Zanimajo ga tudi improvizacijske prakse, razvijanje novih zvočnih podob ter implikacija sodobnih elektronskih instrumentalizacij. Njegovo delo je prepričalo veliko tujih založb, med drugimi tudi Burnt tapes, Radio Juicy in Acorn tapes ter domačo rx:tx.

