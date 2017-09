Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska vokalna zasedba Perpetuum Jazzile vas bo skupaj z nemško gostujočo skupino OnAir popeljala na glasbeno popotovanje od brezskrbne mladosti do radosti odraščanja in lepot zrelosti prek zgodb Disneya, Mačka Murija, filmskih in drugih glasbenih uspešnic. Foto: Perpetuum Jazzile V vsaki oddaji Popšop bo voditelj Nejc Šmit s svojim glasbenim gostom na terenu, v rubriki Popmobile, opravil intervju in ga postavil tudi pred kakšen nenavaden izziv. Pod urednikovanjem Maje Pavlin bodo v Aritmiji z vami voditeljica Katarina Čas, lobotomist Miha Šalehar, kolumnist Luka Zagoričnik, izbrani glasbeni novinarji ter glas Jureta Longyke. Foto: Igor Nardin Dodaj v

Koncert Perpettum Jazzile kot uvod v jesenske glasbene vikende

25. september 2017 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jesen na male zaslone ponovno prinaša glasbene oddaje. Vračata se oddaji Popšop in Aritmija. Za uvod v glasbeno jesen pa bo v soboto, 30. septembra, ob 20. uri na 1. Programu Televizije Slovenija na sporedu koncert Perpetuum Jazzile ob izidu dvojnega albuma “Obe strani / Both Sides”.

Koncert Perpetuum Jazzile

V soboto 30. septembra ob 20. uri na TV SLO 1.

Slovenska vokalna zasedba vas bo skupaj z nemško gostujočo skupino OnAir popeljala na glasbeno popotovanje od brezskrbne mladosti do radosti odraščanja in lepot zrelosti prek zgodb Disneya, Mačka Murija, filmskih in drugih glasbenih uspešnic.

V nekoliko skrajšani verziji koncerta bo mogoče slišati nekaj balkanske nostalgije in južnoameriških ritmov. Ne bo pa šlo niti brez starih uspešnic: Africa, Pastirče mlado, Earth, Wind and Fire, Celebration, Jump, medtem ko bo piko postavila naslovna skladba z albuma Both Sides.

Za presenečenje bo poskrbela tudi nemška skupina OnAir. Za slovensko publiko so pripravili nekaj svežega in rockovsko obarvanega.

Koncert priznane slovenske vokalne zasedbe bo le uvod v jesenske glasbene vikende, saj se na spored v oktobru vračata glasbeni oddaji Popšop in Aritmija. Na sporedu bosta izmenjaje, ob sobotah zvečer, okoli 22. 30, na TV SLO 2. Uverturo bo pripravila ekipa oddaje Popšop, 7. oktobra, nadaljevala pa ekipa Aritmije, 14. oktobra. Če boste oddajo kdaj pa kdaj zamudili, bodo ponovitve na sporedu ob petkih zvečer na TV SLO 2.

POPŠOP

Ekipa oddaje bo domače glasbene ustvarjalce in izvajalce tudi v jesenski sezoni obiskovala med njihovim ustvarjanjem, snovanjem idej, na koncertih in v studiih. V televizijskem studiu pa bo enega izmed njih tudi gostila. V vsaki oddaji bo voditelj Nejc Šmit s svojim glasbenim gostom na terenu, v rubriki Popmobile, opravil intervju in ga postavil tudi pred kakšen nenavaden izziv. Spomnili vas bodo tudi na glasbene novosti in dogodke, ki jih ne smete zamuditi. Z nekaj znanja in sreče boste lahko prišli tudi do kakšne nagrade.

»Oktobra končno prihajamo nazaj, tokrat ob sobotah zvečer, z novo, dobro slovensko mainstream glasbo, ki ji na slovenskih televizijah žal ne namenjajo dovolj prostora. Popšop je tako bolj izjema kot pravilo. Za glasbeniki je očitno kreativno poletje, saj imajo veliko novega materiala. Ponovno se vrača tudi rubrika Popmobile, ker bomo skušali iz glasbenikov izvleči kaj, česar še ne vemo. Veselim se, da se iz virtualnega studia tudi sam premaknem na teren. Mislim, da se nam obeta super sezona z veliko dobre slovenske glasbe,« nam je zaupal Nejc Šmit pred začetkom sezone.

ARITMIJA

Aritmija bo, kot je že v navadi, predstavila glasbene novosti z novimi ploščami, koncertne reportaže, ustvarjalne in angažirane gost ter napovedi dogodkov, ki jih na domačih glasbenih tleh ne gre zamuditi. Ustvarjalna ekipa oddaje je ostala nespremenjena in zavezana raznoliki, kakovostni glasbi že 12 let. Pod urednikovanjem Maje Pavlin bo z vami voditeljica Katarina Čas, lobotomist Miha Šalehar, kolumnist Luka Zagoričnik, izbrani glasbeni novinarji ter glas Jureta Longyke.

Z Aritmijo se na sobotni večer selijo tudi Aritmični koncertni portreti - v zadnjih treh letih je bilo v produkciji Aritmije posnetih okoli 50 studijskih in terenskih koncertov izbranih, žanrsko raznolikih in vsebinsko karakternih zasedb in avtorjev, katerih glasbena ustvarjalnost kroji in dviga nivo domače glasbene ponudbe.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija