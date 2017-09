Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lado Leskovar je napolnil Gallusovo dvorano in duše obiskovalcev koncerta. Na TV SLO 1 si koncert premierno oglejte v dveh delih: 17. in 24. septembra, obakrat ob 17.20. Foto: Marko Alpner 60 let na odru; z Ladom Leskovarjem so nastopili številni gostje, tudi Otroški pevski zbor ter Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Foto: Marko Alpner Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lado Leskovar: Nekoga moraš imeti rad

Posnetek gala koncerta 60 let na odru 17. in 24. septembra

6. september 2017 ob 11:22

Ljubljana - RTV SLO

Lado Leskovar je ob 60-letnici svojega glasbenega delovanja letos spomladi pripravil čudovit večer, poln legendarnih popevk, spominov in velikih prijateljstev. Njegov koncert s prijatelji, spremljali so jih Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Patrikom Greblom, bomo premierno predvajali v dveh delih: v nedeljo, 17. septembra, in čez teden dni, 24. septembra, obakrat ob 17.20 na TV SLO 1.

V polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma so se naši popevkarski ikoni pridružili številni prijatelji, ki so se mu poklonili ob tem velikem jubileju: Janez Hočevar Rifle, Nuša Derenda, Anika Horvat, Momčilo Bajagić Bajaga, Ibrica Jusić, Magnifico, Adi Smolar, Samuel Lucas, Sanja Ilić, Zijah Sokolović in Boris Cavazza. Prav vsak je dodal svoj kamenček v mozaik življenja Lada Leskovarja, pa naj gre za spomine, poezijo, filme ... Pridružil pa se jim je tudi Otroški pevski zbor RTV Slovenija.

Koncert se začne s skladbo Nekoga moraš imeti rad, kot moto njegovega življenja. Slišali pa bomo tudi zimzelene Bil sem mlajši kakor ti, Nathalie, Potraži me u predgradju, Poslednji vlak in mnoge druge, s katerimi je pevec v čudovitem vzdušju proslavil izjemno 60-letno pevsko kariero.

Prvi del koncerta bomo ponovili v soboto, 23. septembra, ob 22.50 na TV SLO 2, drugi del pa 30. septembra ob 23. uri na TV SLO 2.

Fotografije: Marko Alpner

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija