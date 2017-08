Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Legendarni slovenski igralci, med njimi tudi Sandi Pavlin (na fotografiji) in Jurij Souček, bodo v živo pripovedovali nove Lahkonočnice. Foto: Luka Kaše za SMG Pravljice so prispevali Boštjan Gorenc - Pižama (na fotografiji), Ana Duša, Cvetka Sokolov, Damjana Kenda Hussu in Žiga X Gombač. Foto: Marko Prijatelj Pripovedovalci Lahkonočnic iz Doma starejših občanov Fužine. Foto: Rok Berglez Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lahkonočnice v oddaji Lahko noč, otroci!

5 četrtkov – 5 novih pravljic v živo.

31. avgust 2017 ob 10:26

Ljubljana - Radio Slovenija

Prvi program Radia Slovenija in A1 Slovenija sta združila sodobne pravljice in radijsko oddajo za otroke z več kot 50-letno tradicijo. V oddaji Lahko noč, otroci! boste lahko ob četrtkih v živo prisluhnili novim Lahkonočnicam sodobnih slovenskih avtorjev. Tokrat bodo najmlajše poslušalce s svojim mehkim glasom v trden spanec s pripovedovanjem pravljic zazibali priznani slovenski igralci. Novim Lahkonočnicam lahko v oddaji Lahko noč, otroci! v živo prisluhnete vsak četrtek do 28. septembra na Prvem programu Radia Slovenija in na Facebook straneh A1, 1. programa Radia Slovenija in RTV Slovenija.

Pravljiceznanih sodobnih avtorjev Ane Duše, Cvetke Sokolov, Boštjana Gorenca – Pižame, Damjane Kenda Hussu in Žige X Gombača bodo v živo iz radijskega studia, ob glasbeni spremljavi pianista Blaža Jurjevčiča iz Big Banda RTV Slovenija, pripovedovali legendarni slovenski igralci, med njimi bosta tudi Sandi Pavlin in Jurij Souček.

Prva pravljica, ki bo na sporedu 31. avgusta ob 19.45, bo že 60. Lahkonočnica in jo bo pripovedoval Sandi Pavlin. Pet četrtkovih večerov boste lahko v živo spremljali ustvarjanje pravljice na frekvencah Prvega programa Radia Slovenija ali v Facebook prenosih na straneh A1, Prvega programa Radia Slovenija in RTV Slovenija.

31. 8. 2017, Ana Duša: O knjigah, ki jih za vsak slučaj nihče ni bral.

7. 9. 2017, Cvetka Sokolov: Bratec delfin.

14. 9. 2017, Boštjan Gorenc – Pižama: Vitez Vane in troglavi zmaj.

21. 9. 2017, Damjana Kenda Hussu: Mravljinček potepinček.

28. 9. 2017, Žiga X Gombač: Adam in njegova tuba.

O oddaji Lahko noč, otroci!

Oddaja Lahko noč, otroci! je zaščitni znak Prvega, ob kateri so zrasle številne generacije. Radijska pravljica za lahko noč, ki otroke vsak večer pospremi v svet sanj, letos praznuje že 52. rojstni dan. Čeprav že zrela dama, še vedno ohranja svojo navihanost in igrivost. Pravljice in zgodbe so namenjene najmlajšim, oddaja pa ima tudi med starejšimi veliko zvestih poslušalcev. Starši, babice in dedki ob poslušanju dobijo navdih za svoje lastne pripovedi. Na 1. programu Radia Slovenija pravljico predvajamo vsak večer ob 19.45, kadarkoli pa jo lahko poslušate tudi na Otroškem portalu RTV Slovenija (www.otroski.si) in na multimedijskem portalu RTV Slovenija 4D (www.rtvslo.si).

O projektu Lahkonočnice

Lahkonočnice so zakladnica zvočnih pravljic sodobnih slovenskih pravljičarjev. Projekt je nastal v sodelovanju med podjetjem A1, Domom starejših občanov Fužine in sodobnimi slovenskimi pravljičarji ter skozi pravljice povezuje vse generacije. Ker nič ne zaziba v spanec bolj kot pomirjujoč glas dedkov in babic, pravljice prebirajo stanovalci doma starejših občanov. Lahkonočnice starostnikom olajšujejo ponoven stik z zunanjim svetom ter skozi branje in spoznavanje novih tehnologij krepijo njihove kognitivne sposobnosti. Staršem predstavljajo vir idej, kaj malčkom predvajati pred spanjem, najmlajšim pa kakovostne sodobne slovenske pravljice, ki jih vsak večer pospremijo v svet sanj. Do sedaj so jim prisluhnili že več kot 100.000-krat. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: https://lahkonocnice.si/.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija