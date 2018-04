Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Vabljeni na mesečno nedeljsko srečanje Z Mišo ... - prvič v nedeljo, 29. aprila, ob 20.30 na TV SLO 1. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v

Nedeljsko srečanje z Mišo …

20. april 2018 ob 08:10

Ljubljana - RTV SLO

Novinarka in voditeljica Miša Molk se vrača na male zaslone. Oddaja Z Mišo … bo na sporedu enkrat mesečno, ob nedeljah zvečer, prvič že 29. aprila ob 20.30 na 1. programu Televizije Slovenija.

Z Mišo … je mesečno nedeljsko srečanje Miše Molk z (ne)znanimi aduti in presežki naše družbe. V intimni atmosferi studia 2 Televizije Slovenija bo gostila ustvarjalce, mislece, garače in talente, vse tudi v ženski obliki, ki bodo skozi svoje življenjske in karierne poti skušali zapolniti njena vprašanja.

»Gosti bodo različni, moški in ženske, čeprav ugotavljam, da je zelo veliko ustvarjalnih žensk, celo več kot moških, ki so bolj zapisani politiki in gospodarstvu. Moj prvi gost, sicer znan kot manj zgovoren, bo najuspešnejši trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus,« prvo oddajo napoveduje Miša Molk

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Z novimi zgodbami se na male ekrane vrača Miša Molk. Foto: Žiga Culiberg