Karin Lazar in Urban Žertek sta šesti par, ki se je v akciji TV-poroka poročil pred televizijskimi kamerami. Foto: Janez Kotar

Posnetek romantičnega obreda Televizijske poroke si bodo premierno ogledali gledalci oddaje Dobro jutro v ponedeljek, 22. maja 2017, na TV SLO 1, vsi zamudniki pa v torek, 23. maja 2017, okrog 16. ure na TV SLO 2. Foto: Janez Kotar

Mladoporočenca je poročila Saša Einsiedler, na poročnem obredu pa so jima zapele Helena Blagne, Raiven in Nuša Derenda. Foto: Janez Kotar

Romantična TV-poroka med skrivnostnimi zidovi Žičke Kartuzije

Mladoporočenca je poročila Saša Einsiedler, na poročnem obredu pa so jima zapele Helena Blagne, Raiven in Nuša Derenda.

16. maj 2017 ob 14:13

RTV SLO

V dolini svetega Janeza Krstnika, med skrivnostnimi zidovi Žičke kartuzije, ki velja za kulturni spomenik državnega pomena, sta se na TV-poroki v petek, 12. maja 2017, poročila Karin Lazar in Urban Žertek. Posnetek romantičnega obreda TV-poroke si bodo gledalci oddaje Dobro jutro lahko ogledali v ponedeljek, 22. maja 2017, vsi zamudniki pa v torek, 23. maja, okrog 16. ure na TV SLO 2.

Karin Lazar in Urban Žertek sta že šesti par, ki se je v akciji TV-poroka poročil pred televizijskimi kamerami. Na poroko sta se pripravljala dober mesec dni. Tv-poroka se je letos zgodila na prostem, med ostanki samostana, na kraju, kamor je po legendi ustanovitelja Žičke kartuzije, Otokarja III., pripeljala bela košuta, tam pa se mu je razodel sv. Janez Krstnik in mu naročil, naj na tem mestu pozida samostan.

Karin in Urbana je letos poročila nekdanja televizijka, sedaj komunikacijska trenerka, svetovalka in mediatorka Saša Einsiedler, ki je bila posebej za to priložnost pooblaščena za enkratno sklenitev zakonske zveze. Saša Einsiedler je v akciji TV-poroka sicer sodelovala kot stalna komentatorka v studiu oddaje Dobro jutro. Pridružila pa se je že vrsti znanih Slovenk, ki so se preizkusile v vlogi pooblaščenke za sklenitev zakonske zveze, pred njo je ta čast pripadla Mojci Mavec in Zvezdani Mlakar.

Mladoporočenca so na poročnem obredu z glasbenimi nastopi presenetile Helena Blagne, ki je odprla veličasten obred, Raiven, ki je posebej za to priložnost priredila zimzeleno slovensko uspešnico, in Nuša Derenda, ki je svežima mladoporočencema zapela takoj po »usodnem da«.

Obredu je sledilo razigrano poročno slavje, ki je trajalo do zgodnjih jutranjih ur in je bilo polno presenečenj. Takoj po obredu so gospo in gospoda Žertek presenetili Čuki, rajanje pa se je nadaljevalo pod šotorom v gostilni Gastuž. Mladoporočencema so zapeli še Dejan Vunjak in klapa Skala z Darjo Gajšek, do zgodnjih jutranjih ur pa je svate zabavala skupina Črna mačka.

Tako se je zaključila že šesta sezona akcije TV-poroka, ki so jo gledalci oddaje Dobro jutro z navdušenjem spremljali od začetka letošnjega leta. Namen akcije je s strokovnjaki, gledalci in pari, ki se odločajo za skupno pot, razpravljati in svetovati o partnerskih in družinskih odnosih.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija, foto: Janez Kotar