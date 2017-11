Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sedmega novembra v Kinodvor in izbrane kinematografe Art kino mreže prihaja šest novih kratkih filmov režiserja Kolje Sakside: Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal ter dokumentarni film Živjo, Kojaa!. Animirani filmi so nastali v produkciji Zavoda ZVVIKS ter v koprodukciji RTV Slovenija, NuFrame in A Atalante. Foto: Iz filma Koyaa Dodaj v

RTV Slovenija predstavlja koprodukcijski projekt KOYAA

3. november 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sedmega novembra v Kinodvor in izbrane kinematografe Art kino mreže prihaja šest novih kratkih filmov režiserja Kolje Sakside: Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal ter dokumentarni film Živjo, Kojaa!. Animirani filmi so nastali v produkciji Zavoda ZVVIKS ter v koprodukciji RTV Slovenija, NuFrame in A Atalante.

Koyaa, visok, suhljat mladenič v planinski opravi, velikih radovednih oči in igrivega značaja, postaja eden najbolj prepoznanih slovenskih animiranih filmskih junakov. Njegov dom je visoko nad oblaki, na gorski polici, kjer mu sicer mirne dni popestrijo nagajivi vsakdanji predmeti, ki oživijo. Po dveh pilotnih filmih Lajf je čist odbit (2011) in Roža (2013) prihaja šest novih kratkih filmov režiserja Kolje Sakside: Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal.

»Kratki animirani filmi Koyaa so namenjeni tako otrokom kot odraslim, saj nosijo univerzalno sporočilo, da lahko različne situacije, ki se na prvi pogled zdijo neobvladljive, s pomočjo domišljije in dobre volje obrnemo sebi v prid in jih razrešimo na zanimiv način. Želel sem, da je sporočilo filmov prikazano zabavno, z nepričakovanim razpletom in z veliko situacijskega humorja, ki je plod ustvarjalne ideje junaka in s katerim Koyaa vsakokrat razreši nastalo situacijo. S filmi poudarjam, da je vredno vztrajati in iskati nove rešitve, čeprav ne uspemo vedno v prvem poskusu« je o sporočilnosti filmov na kratko povedal režiser in producent Kolja Saksida.

Dokumentarni film Živjo, Kojaa! pa gledalca popelje daleč nazaj, na sam začetek zgodbe o animiranem junaku Koyii, v otroški svet avtorja Kolje Sakside. Odpira vrata v zakulisje nastajanja filmov Koyaa, predstavi ostale člane filmske ekipe, izdelavo scenografije in pokaže, kako oživi gospod Krokar in kako glavni junak Koyaa dobi svoj glas in stas. Za iskrivo naracijo, ki spremlja film, je poskrbel igralec Janez Škof.

Vabljeni v svet animiranih filmov od 11. novembra dalje v Kinodvor, kjer bodo filmi prikazani v sklopu novo ustanovljenega filmskega programa Prvič v kino. Filme si bo mogoče ogledati tudi v izbranih kinematografih Art kino mreže.

