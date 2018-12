Večurni silvestrski paket zabave so pripravili ustvarjalci Razvedrilnega programa Televizije Slovenija. In kot se za silvestrovo spodobi boste tudi odštevali zadnje sekunde starega in nazdravili prihodu novega leta. Foto: Arhiv RTV SLO V dobrodelni Vem! je Aljoša Ternovšek povabil televizijske mame Vesno Slapar, Vesno Pernarčič in Tijano Zijanić. Foto: Aleksander Šmuc Silvestrski paket na silvestrski večer z Bernardo in Jožetom ob 20.00 na TV SLO 1. Foto: Žiga Culiberg Skozi Silvestrski pozdrav ob 21.00 na TV SLO 1 vas bo popeljalo kar devet voditeljev: Darja Gajšek, Blaž Švab, Rosvita Pesek, Slavko Bobovnik, Ana Tavčar, Saša Jerković, Erika Žnidaršič, Andrej Hofer in Bernarda Žarn. Foto: Žiga Culiberg Malo po polnoči bosta lahko spremljali koncert Klemna Slakonje z gosti in Big Bandom RTV Slovenija. Foto: Urška Boljkovac Dodaj v

Silvestrski paket zabave na TV SLO 1

17. december 2018 ob 11:57

Ljubljana - RTV SLO

Razvedrilni program Televizije Slovenija za najdaljšo noč v letu pripravlja večurni zabavno-glasbeni silvestrski program. Uvod v silvestrski večer na 1. programu Televizije Slovenija začenja dobrodelna izdaja kviza Vem!, od 20. ure naprej pa ste vabljeni v družbo Silvestrskega paketa, Silvestrskega pozdrava ter Klemna Slakonje z gosti in Big Bandom RTV Slovenija. Obeta se vam praznično in razigrano silvestrsko druženje z zanimivimi in zabavnimi gosti ter veliko glasbe. In kot se za silvestrovo spodobi boste tudi odštevali zadnje sekunde starega in nazdravili prihodu novega leta.

Dobrodelni Vem!

ob 18.20 na TV SLO 1

Vem! leto 2018 zaključuje s še enim dobrodelnim kvizom, v katerega je Aljoša Ternovšek povabil kolegice Vesno Slapar, Vesno Pernarčič in Tijano Zijanić, ki jih sicer spremljamo v humoristični nanizanki Mame.

Silvestrski paket na silvestrski večer

ob 20.00 na TV SLO 1

Ekipa oddaje Vikend paket z Bernardo Žarn in Jožetom Robežnikom na čelu letos prvič pripravlja tudi silvestrsko druženje, ki bo praznično, razigrano in seveda nekaj posebnega. Komentatorji, ki bodo za Jožetovim omizjem poskrbeli za veselo družbo, bodo prav posebni in zabavni 'liki' – med njimi tudi Miro Serpentinšek, ki ga upodablja izjemni imitator Tilen Artač. K Bernardi bo med drugimi prisedel tudi novi sodelavec oddaje v zadnji sezoni Magic Aleksander, ki si je novo znanje in izkušnje pridobival v Južni Koreji na svetovnem kongresu čarodejev in za to posebno priložnost je pripravil trik, ki ga slovensko občinstvo še ni videlo. Manjkala ne bo niti vedeževalka Emeralda, ki bo razkrila, kaj vse se nam obeta v novem letu. Prvič bomo na slovenski televiziji priča prav posebnemu glasbenemu tekmovanju 'lip sync battle' oz. ustnično-sinhronizacijskemu tekmovanju, kot so izraz poslovenili v redakciji oddaje. V tem izjemno zabavnem tekmovanju se bo pomeril komik Vid Valič, kdo pa bo njegova izzivalka, bodo razkrili v sami oddaji.

Silvestrski pozdrav

ob 21.00 na TV SLO 1

V Silvestrskem pozdravu bodo nastopili najbolj priljubljeni slovenski zabavni in narodno-zabavni glasbeniki, ki bodo poskrbeli za raznolik glasbeni program, ob katerem boste gledalke in gledalci Televizije Slovenija plesali in se zabavali pozno v noč. Za večurno glasbeno zabavo bodo poskrbeli Marko Vozelj in Mojstri, Isaac Palma, Dejan Vunjak, Pop Design, Nina Pušlar, Challe Salle, Andrej Šifrer, Alfi Nipič, Uroš in Tjaša, Čuki, Alya, Helena Blagne, Manca Špik, Eros, Kvatropirci, Vivere, Nuška Drašček, Prifarski muzikanti, Poskočni muzikanti, Modrijani, Spev, Ansambel Petra Finka, Pogum, Primorski fantje, Slovenski zvoki, Veseli svatje, Ansambel Nemir, Akordi, Stil, S.O.S. kvintet, Mladi Dolenjci, Vražji muzikanti, Ansambel Saša Avsenika, Simfonični orkester RTV Slovenija …

Kot se za silvestrovo spodobi, pa boste tudi odštevali in nazdravili prihodu novega leta. Skozi silvestrski večer vas bodo popeljali Darja Gajšek, Blaž Švab, Ana Tavčar, Andrej Hofer, Rosvita Pesek, Slavko Bobovnik, Erika Žnidaršič, Saša Jerkovič in Bernarda Žarn.

Klemen Slakonja z gosti in Big Bandom RTV Slovenija ob 10-letnici SiTi Teatra

ob 00.30 na TV SLO 1

Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla ter priljubljeni gostje slovenske gledališke in glasbene scene so na odru ljubljanskega SiTi Teatra BTC priredili nepozabni koncert ob desetletnici delovanja gledališča. Klemen Slakonja (ki je nastopil tudi v vlogi voditelja dogodka), Mia Žnidarič, Jure Ivanušič, Polona Vetrih, Vesna Pernarčič, Uroš Fürst, Anja Strajnar, Lado Bizovičar, Janez Hočevar Rifle, Uroš Kuzman, Aleksandra Ilijevski, Romana Krajnčan, Vesna Zornik in Jose so poskrbeli za ekskluzivni glasbeni program.

Avtorji fotografij so Žiga Culiberg, Urška Boljkovac in Aleksander Šmuc. Fotografije v višji resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija