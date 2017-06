Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tomaž Kovšca in Martin Hvastija bosta komentatorja tekem dirke po Sloveniji in dirke po Franciji na TV SLO. Foto: Matej Kolaković David Črmelj bo leteči reporter na cilju dirke po Sloveniji. Foto: Žiga Culiberg Zadnji dan dirke po Sloveniji se bo Nedeljsko športno popoldne na Valu 202 iz ljubljanskega studia preselilo na ciljni prostor dirke v Novem mestu, od koder bosta Anja Hlača Ferjančič in Aleš Smrekar povezovala športno obarvan posebni program v okviru praznovanja 45. letnice Vala 202. Foto: Žiga Culiberg Komentatorji tekem Pokala konfederacij bodo: Ivo Milovanovič, Urban Laurenčič, Aleš Potočnik, Tomaž Hudomalj in Anže Bašelj. Foto: Matej Kolaković in Stane Sršen Svetovno prvenstvo v plavanju bo za TV SLO spremljala Jolanda Bertole, za Val 202 pa Uršula Majcen. Foto: Žiga Culiberg Komentatorski dvojec na TV SLO 2 Andrej Stare in Peter Kavčič vas bo v desetih dneh v sliki in besedi popeljal čez vse slovenske nastope in finalne odločitve svetovnega prvenstva v atletiki.Boštjan Reberšak se bo iz Londona oglašal na Val 202. Foto: Žiga Culiberg in Matej Kolaković Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Športno poletje na RTV Slovenija

Dirka po Sloveniji, Pokal konfederacij, dirka po Franciji, svetovni prvenstvi v plavanju in atletiki

9. junij 2017 ob 16:28

RTV SLO

Meseca julij in avgust sta v športnih uredništvih RTV Slovenija že tradicionalno posvečena prenosom tekem v kolesarstvu, plavanju in atletiki in omenjeno tradicijo bomo nadaljevali tudi v letošnjem poletju, saj so na sporedu 104. dirka po Franciji, svetovni prvenstvi v plavanju in atletiki, že 15. junija pa začnemo s prenosom prve etape dirke po Sloveniji, dva dneva kasneje pa s tekmami Pokala konfederacij.

Dirka po Sloveniji

Med 15. in 18. junijem 2017 bo potekala že 24. dirka po Sloveniji, ki jo bodo sestavljale naslednje etape: Koper – Kočevje, Ljubljana – Ljubljana, Celje – Rogla, Rogaška Slatina – Novo mesto. Televizija Slovenija bo prvič prenašala vse štiri etape, vsak dan zadnjo uro in pol dirke. Iz Ljubljane bosta komentirala Tomaž Kovšca in Martin Hvastija, na cilju bo leteči reporter David Črmelj.

Val 202 se bo kot v vseh letih doslej oglašal s trase dirke po Sloveniji in poslušalce obveščal o izidih in zanimivostih. Dirko bodo spremljali Matej Hrastar, Jan Grilc in Marko Polak. Zadnji dan dirke se bo Nedeljsko športno popoldne iz ljubljanskega studia preselilo na ciljni prostor dirke v Novem mestu, od koder bosta Anja Hlača Ferjančič in Aleš Smrekar povezovala športno obarvan posebni program v okviru praznovanja 45. letnice Vala 202.

Dirka po Franciji

Ljubitelji kolesarstva bodo na svoj račun prišli še julija, ko bo na sporedu prenos najprestižnejše kolesarske dirke na svetu – dirke po Franciji. Televizija Slovenija bo namreč med 1. in 23. julijem 2017 na svojem drugem programu prenašala vseh 21 etap tega vzdržljivostnega kolesarskega tekmovanja.

104. dirka po Franciji bo potekala po desetih do sedaj še nevidenih mestih in krajih. Kolesarji, ki bodo premagovali razdaljo 3540 kilometrov, bodo imeli na voljo le dva dneva počitka. Dirka je sestavljena iz devetih ravninskih, petih gorskih in petih hribovitih etap ter dveh kronometrov.

Komentator vseh etap dirke na TV SLO 2 bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator bo Martin Hvastija. Novinar Miha Mišič bo prenose popestril z zanimivimi statističnimi podatki, David Črmelj pa s pripravo posebnih zgodb iz zakulisja dirke po Franciji.

Vse informacije o dirki po Franciji boste našli na posebnem podportalu MMC-ja, kjer si boste lahko v živo ogledali tudi vse etape.

Na Radiu Slovenija bodo dirko po Franciji spremljali v informativnih oddajah in športnih oddajah na Valu 202: Naval na šport, Športna sobota in Nedeljsko športno popoldne.

Pokal konfederacij

Pokal konfederacij bo med 17. junijem 2017 in 2. julijem 2017 potekal v Rusiji, kot generalka za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu v letu 2018. Tekme se bodo odigrale na štirih različnih stadionih, v štirih ruskih mestih: Saint Petersburg, Moskva, Kazan in Soči. Rusija bo Pokal konfederacij gostila prvič. Gostiteljici Rusiji, ki se je na turnir uvrstila neposredno, se bodo pridružili še zmagovalci šestih prvenstev konfederacij (Avstralija, Čile, Portugalska, Nova Zelandija, Kamerun in Mehika) in Nemčija, ki nosi naslov svetovnega prvaka iz leta 2014.

Na Televiziji Slovenija bodo gledalci lahko videli vseh 15 tekem, na začetku pa tudi posebno oddajo o zgodovini tega tekmovanja. Reporterji tekem bodo: Anže Bašelj, Tomaž Hudomalj, Ivo Milovanović, Urban Laurenčič in Aleš Potočnik. Poleg neposrednih prenosov bomo pripravili še vrhunce tekem minulega dne.

Val 202 bo o Pokalu konfederacij poročal v rednih oddajah: Naval na šport, Športna sobota in Nedeljsko športno popoldne.

Svetovno prvenstvo v plavanju

Svetovno prvenstvo v plavanju bo na sporedu med 23. in 30. julijem 2017 v sosednji Budimpešti. Komentatorka prenosov na TV SLO 2 bo Jolanda Bertole, ki bo spremljala vse slovenske nastope ter finalne odločitve.

Za Val 202 bo dogajanje v Budimpešti spremljala Uršula Majcen, ki bo živo pospremila vse najpomembnejše nastope in v Navalu na šport postregla tudi s pogovori.

Svetovno prvenstvo v atletiki

Med 4. in 13. avgustom 2017 boste lahko na programih RTV Slovenija spremljali največji športni dogodek tega leta – 16. svetovno prvenstvo v atletiki iz Londona. Komentatorski dvojec na TV SLO 2 Andrej Stare in Peter Kavčič vas bo v desetih dneh v sliki in besedi popeljal čez vse slovenske nastope in finalne odločitve.

Boštjan Reberšak se bo iz Londona oglašal na Val 202. Živo bo spremljal vse vrhunce prvenstva, v Navalih na šport pa boste lahko slišali povzetke dogajanja ter izjave najboljših atletinj in atletov.

Vse omenjene športne dogodke boste lahko spremljali tudi na Multimedijskem portalu RTV Slovenija. Na portalu www.rtvslo.si boste lahko prebrali veliko zanimivih informacij, ki vas bodo popeljale skozi športno poletje. Številni intervjuji, zgodbe in statistične zanimivosti.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija