TV-kriminalka Jezero

Igrani program TV Slovenija snema novo krimi dramsko nadaljevanko

6. december 2018 ob 09:47

Ljubljana - RTV SLO

Igrani program Televizije Slovenija je v decembru začel snemanje šestdelne krimi dramske nadaljevanke Jezero. Režirata jo Matevž Luzar in Klemen Dvornik. Nadaljevanka Jezero je prvi korak TV Slovenija v kontinuirano produkcijo petdesetminutnih dramskih nadaljevank, gledalci pa si jo bodo lahko ogledali prihodnjo zimo.

»Roman Jezero je sam po sebi zelo filmičen, poln intrigantnih zapletov in zanimivih likov, postavljen je v idilično pokrajino triglavskega narodnega parka,« o svojih motivih za pisanje in režiranje nadaljevanke pove Matevž Luzar. Scenarij nadaljevanke so izkušeni filmski avtorji Luzar, Miha Hočevar in Srđan Koljević napisali skupaj z avtorjem knjižne uspešnice Jezero Tadejem Golobom.

Snemanje bo trajalo 47 dni, predvidoma do sredine februarja, potekalo bo na lokacijah v Ljubljani ter v Bohinju in njegovi okolici.

Trd oreh za višjega inšpektorja Birso

Višji inšpektor Taras Birsa (Sebastian Cavazza), bivši alpinist, se na poti z novoletne zabave proti domu zaplete v preiskavo umora. Iz bohinjskega jezera je naplavilo truplo dekleta brez glave in pred Tarasom je izziv, ki ga ne bo mogoče zlahka premagati.

V preiskovalni ekipi, ki raziskuje vedno bolj kompleksen primer umora, so poleg Tarasa še mlada pripravnica Tina (Nika Rozman) ter kolega inšpektorja Brajc (Gregor Čušin) in Osterc (Matej Puc).

V ostalih vlogah se predstavljajo znane slovenske igralke in igralci Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Igor Samobor, Brane Završan, Jana Zupančič in drugi.

Soustvarjalci nadaljevanke Jezero so direktor fotografije Miloš Srdić, scenograf Miha Knific, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič in številni drugi.

Vir fotografij: Sašo Štih.



Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj, tukaj in tukaj.

