Visok jubilej oddaje Ljudje in zemlja

12. december 2018 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oddaja Ljudje in zemlja bo 28. decembra praznovala 60. obletnico od predvajanja prve kmetijske oddaje na takratni Ljubljanski televiziji, ki so si jo lahko ogledali gledalci celotne bivše Jugoslavije.

Začetki

Koncept za pripravo televizijskih kmetijskih oddaj je pred 60 leti pripravil prvi urednik zagrebške kmetijske oddaje dr. Marjan Sviben. Še danes so televizijske kmetijske oddaje izobraževalne, svetovalne in informativne, na vsebino pa vplivajo tudi razmere v kmetijstvu, ki so se skozi desetletja spreminjale. V prvih desetletjih so bili prispevki predvsem svetovalni. Želeli so spodbuditi pridelavo čim večjih količin hrane, zato so veliko pozornosti namenjali posodobitvi tehnologij v kmetijstvu. Pred vstopom v EU je bila oddaja nekoliko bolj informativna. Gledalce so seznanjali z novostmi na zakonodajnem in drugih področjih prilagajanja EU.

Ljudje in zemlja danes

Oddaja Ljudje in zemlja je od nekdaj na sporedu vsako nedeljo ob 12.00, na 1. programu Televizije Slovenija. Tri oddaje na mesec pripravijo v mariborskem uredništvu, eno v koprskem. Ustvarjalci oddaj tudi v današnjem času sledijo prvotni zasnovi, ob sezonski kmetijski tematiki pa trenutno največ pozornosti namenjajo pridelavi zdrave, lokalno pridelane hrane, klimatskim spremembam, varovanju okolja in novostim na področju skupne evropske kmetijske politike. Ob tistih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom si oddajo redno ogleda tudi veliko gledalcev, ki niso neposredno povezani s kmetijstvom. Skozi desetletja v pri pripravi oddaj sodelovalo veliko televizijskih sodelavcev in zunanjih soustvarjalcev, ki so na tak način prispevali v razvoju kmetijstva in osveščenosti gledalcev o nujnosti sobivanja z naravo.

Pogled v prihodnost

Tudi v prihodnje bo potrebno pridelati čim več hrane, saj se število prebivalcev na zemlji zelo povečuje. Način pridelave pa se posodablja in digitalizira. Sodobne tehnologije moramo znati uporabljati, ob tem pa se zelo zavedamo škodljivih posledic nekontrolirane uporabe kemičnih sredstev za vzgojo in zaščito rastlin. Vse več pozornosti namenjamo in bomo v prihodnje še namenjali tudi dobremu počutju vzrejnih živali. Vse to so smernice, ki jim bo sledila tudi oddaja Ljudje in zemlja.

Ne zamudite retrospektive televizije in kmetijstva v nedeljo, 30. decembra, ob 12. uri, na 1. programu Televizije Slovenija.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija