Zdaj gre zares: Nikola Pajanović v Edinburgu

Tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki 2018

10. avgust 2018 ob 12:10

Ljubljana - RTV SLO

Približuje se termin, ko se bodo strokovni žiriji v Edinburgu na Škotskem predstavili najboljši mladi glasbeniki Evrope, ki so bili letos izbrani, da na EBU tekmovanju zastopajo svoje države. Slovenski predstavnik je Nikola Pajanović, zaključni nastop finalistov pa bomo v četrtek, 23. avgusta, ob 20.30 v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 1.

Izjemna prireditev, ki združuje klasično glasbo in mlade talente, Evrovizijski mladi glasbeniki, je vseevropsko tekmovanje v klasični glasbi, ki ga organizirajo članice EBU. Letos se bo tekmovanje odvijalo v tednu od 16. do 23. avgusta v škotski prestolnici. Za naslov Evrovizijski mladi glasbenik 2018 se bo potegovalo 18 mladih virtuozov, predstavnikov 18 televizijskih hiš in držav.

Po številnih uspehih slovenskih mladih glasbenikov na tem tekmovanju, med drugimi tudi zmage flavtistke Eve Nine Kozmus 2010, drugega mesta pianista Urbana Staniča pred dvema letoma in tretjega violončelistke Karmen Pečar, bo tokrat slovenski predstavnik 18-letni violinist Nikola Pajanović, študent violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani in gimnazijskega programa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Žirija priznanih slovenskih glasbenih umetnikov in pedagogov – predsednica žirije Dika Bravničar, Hinko Haas in Franc Kosem – ga je izbrala na nacionalnem izboru, ki ga je tudi letos organiziralo in priredilo Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija.

V Edinburg bo naš virtuoz odpotoval s profesorjem Gorjanom Košuto in z vodjo slovenske delegacije, urednico Uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija Danico Dolinar.

Na zaključnem večeru nastopijo le finalisti, o izboru teh pa odločajo polfinalni recitali glasbenikov 18. in 19. avgusta. Naš Nikola bo igral svoj 18-minutni polfinalni program 18. avgusta ob 16. uri po britanskem času, torej ob 17. uri po srednjeevropskem.

Polfinalne nastope si lahko ogledate na MMC RTV Slovenija, zaključni večer, ki ga bomo prenašali na TV SLO 1, pa bo iz studia TV Slovenija komentiral Andrej Hofer. Urednica prenosa iz Edinburga je Danica Dolinar.

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj. Vir foto: Sašo Štih.

