Dirka po Franciji: Razgibana etapa za "ogrevanje" pred Pireneji

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

22. julij 2018 ob 12:25

Carcassonne - MMC RTV SLO

Pred prostim ponedeljkom je na Dirki po Franciji še 15. etapa, ki bo karavano popeljala na 181-kilometrsko pot med Millaujem in Carcassonnom.

Razgibana etapa je nova priložnost za ubežnike, medtem ko bodo kandidati za najvišja mesta v skupnem seštevku misli počasi že usmerili proti Pirenejem. Etapa se bo končala v Carcassonneju, kjer se bo začela torkova, od tu pa se bodo torej kolesarji na Touru spopadli s pirenejskimi klanci.

V 15. etapi karavano čakajo trije kategorizirani vzponi. Zadnji prelaz je 40 kilometrov pred ciljem, ko se bodo povzpeli na 1.205 metrov visoki Pic de Nore. Klanec je dolg 12,3 kilometra, povprečen naklon pa je 6,3-odstoten. Sledi dolg spust.



V soboto je na 14. etapi znova navdušil Primož Roglič, ko je napadel na Cote de Croix Neuve. Težko so odgovorili tudi prvi trije v skupnem seštevku, Geraint Thomas, Chris Froome in Tom Dumoulin, proti katerim je pridobil osem sekund in se še utrdil na četrtem mestu.



V ponedeljek je prost dan, nato pa so v štirih dneh na sporedu tri pirenejske etape. V torek se bodo kolesarji spopadli s petimi kategoriziranimi vzponi. Zadnja dva bosta prve kategorije. V sredo bo etapa dolga le 65 km, a bodo večinoma vozili navkreber. Cilj etape je vzpon najvišje (hors) kategorije, dolg 16 km in z 8,7-odstotnim povprečnim naklonom.

Po četrtkovi ravninski etapi bo odločitev o končnem zmagovalcu padla v petek v Pirenejih, s šestimi vzponi, dva od teh najvišje kategorije, ko bodo prečkali tudi sloviti Tourmalet, in na sobotnem kronometru.

SKUPNI VRSTNI RED Po 14. etapi: 1. G. THOMAS VB 58:10:44 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. M. NIEVE ŠPA 16:22 15. P. R. LATOUR FRA 17:28 76. K. KOREN SLO 1:34:51

