Froome potisnil Rogliča s stopničk – Thomas potrdil skupno zmago

V nedeljo zadnja etapa na Elizejskih poljanah

28. julij 2018 ob 13:17,

zadnji poseg: 28. julij 2018 ob 17:10

Espelette - MMC RTV SLO

Chris Froome je predzadnji dan Dirke po Franciji na kronometru prehitel Primoža Rogliča in si zagotovil tretje mesto. Vožnjo na čas je dobil Tom Dumoulin, Geraint Thomas pa je potrdil rumeno majico.

Na 31-kilometrskem gorskem kronometru med Saint-Pee-sur-Nivellejem in Espelettejem je Roglič izgubil tretje mesto v skupnem seštevku, ki si ga je priboril s petkovo etapno zmago v Larunsu. Pred nedeljsko parado šampionov na Elizejskih poljanah je na četrtem mestu. To je najboljša uvrstitev Slovenca na najprestižnejši kolesarski dirki sveta. Tadej Valjavec je bil deveti leta 2008, Jani Brajkovič pa je ponovil njegov uspeh štiri leta zatem.

Dumoulin sekundo pred Froomom

Nizozemec je blestel na strmem delu vožnje na čas in za sekundo je ugnal Frooma. Tretje mesto je zasedel Thomas, ki je zaostal 14 sekund. Popustil je v zadnjih kilometrih, ko je bilo že popolnoma jasno, da mu skupne zmage na 105. Touru ne more več vzeti nihče. Roglič se je izčrpal na petkovi kraljevi etapi, ko je zablestel z etapno zmago v Pirenejih. Končal je na osmem mestu, zaostal je minuto in 12 sekund.

Pred nedeljskim zaključkom na Elizejskih poljanah, ko bodo novo priložnost za obračun dobili šprinterji, ima Thomas minuto in 51 sekund prednosti pred Dumoulinom. Froome na tretjem mestu zaostaja dve minuti in 24 sekund, Roglič na četrtem tri minute in 22 sekund.



V prvi polovici najhitrejši Thomas

Thomas, ki je lani dobil uvodni kronometer Toura v Düsseldorfu, je štartal izjemno. Na prvem merjenju vmesenega časa je imel 14 sekund naskoka pred Froomom, Dumoulin je zaostajal 16 sekund. Roglič je bil na 16. mestu s 44 sekundami zaostanka.

Na drugem vmesnem času po 22 km je imel Thomas 13 sekund prednosti pred Froomom, ki je še povišal prednost pred Rogličem. Zasavec je zaostal že minuto in dve sekundi za vodilnim Valižanom.

Roglič ni bil razočaran

Zvezdnik nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo je v pogovoru TV Slovenija pojasnil, da je morda razočaran z rezultatskega vidika, a je od sebe dal 110 odstotkov. "To je to, kar sem v tem trenutku zmožen. Nimamo si česa očitati," je povedal Roglič, ki je nekoliko potarnal nad kolesarskim materialom, ki ga imajo na voljo v LottoNL-Jumbu.

"Daleč od tega, da sem razočaran. Kdo bi rekel, da bom četrti, ko sem štartal letošnji Tour. Bodimo realni. To je to. Ponosni in veseli smo," je še dodal Roglič.



Drugi Slovenec na Touru Kristijan Koren (Bahrain-Merida) je kronometer končal na 99. mestu, skupno pa je 102.

20. etapa, Saint Pee sur Nivelle-Espelette, 31 km: 1. T. DUMOULIN NIZ 40:52 2. C. FROOME VB +0:01 3. G. THOMAS VB 0:14 4. M. KWIATKOWSKI POL 0:50 5. S. K. ANDERSEN DAN 0:51 6. B. JUNGELS LUKS 0:52 7. I. ZAKARIN RUS 1:02 8. P. ROGLIČ SLO 1:12 9. M. SOLER ŠPA 1:22 10. M. HEPBURN AVS 1:23 ... 99. K. KOREN SLO 5:38

Skupni vrstni red po 20. etapi: 1. G. THOMAS VB 80:30:37 2. T. DUMOULIN NIZ +1:51 3. C. FROOME VB 2:24 4. P. ROGLIČ SLO 3:22 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 6:08 6. R. BARDET FRA 6:57 7. M. LANDA ŠPA 7:37 8. D. MARTIN IRS 9:05 9. I. ZAKARIN RUS 12:37 10. N. QUINTANA KOL 14:18 11. B. JUNGELS LUK 16:32 12. J. FUGLSANG DAN 19:16 13. P.-R. LATOUR FRA 22:13 14. A. VALVERDE ŠPA 27:26 15. E. BERNAL KOL 27:52 ... 102. K. KOREN SLO 3:16:24

Gorski cilji (pikčasta majica): 1. J. ALAPHILIPPE FRA 170 točk 2. W. BARGUIL FRA 91 3. R. MAJKA POL 76 4. G. THOMAS VB 74 5. T. DUMOULIN NIZ 63 6. P. ROGLIČ SLO 56 Po točkah (zelena majica): 1. P. SAGAN SLK 467 2. A. KRISTOFF NOR 196 3. A. DEMARE FRA 183 ... 16. P. ROGLIČ SLO 71 Mladi kolesarji (bela majica): 1. P.-R. LATOUR FRA 80:52:50 2. E. BERNAL KOL +5:39 3. G. MARTIN FRA 22:05

A. G.