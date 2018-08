Predsednik UCI-ja za omejitev proračunov in zmanjšanje moštev

Kolesarska javnost si želi šov, ne prevlado enega moštva

Po koncu 105. dirke po Franciji se je ob nadaljevanju prevlade moštva Sky razvila debata o proračunski omejitvi plač (salary cap) po zgledu velikih lig v ZDA, čemur je naklonjen tudi predsednik Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Britansko moštvo Sky je osvojilo 6 zmag na zadnjih 7 Tourih, pri čemer imajo z več kot 35-milijonskim proračunom ogromno finančno prednost, člani moštva, ki bi v večini drugih moštev bili kapetani, so zaradi plač, višjih od milijona evrov, pripravljeni odigrati vlogo vodonoš Chrisu Froomu in letos Geraintu Thomasu. Ob nadaljevanju Skyeve prevlade, ki ji ni videti konca, so se na cilju v Parizu pojavile ideje o uzakonitvi t. i. salary capa v kolesarstvo.

Ideja: Moštva z vsega 6 člani na dirki

Predsednik UCI-ja David Lappartient je obudil razpravo, saj naj bi kolesarstvo potrebovalo nekakšno zmes tako proračunske omejitve plač in vseh z moštvi povezanih stroškov kot finančnega ferpleja, ki ga poznamo iz sveta nogometa. Ob tem je Lappartient navrgel še idejo, da bi lahko število kolesarjev na posamezni dirki zmanjšali na vsega 6 kolesarjev. Še nedavno so moštva na velikih etapnih dirkah imele po 9 članov, zdaj samo še 8.

"Glavna težava v kolesarstvu ni več doping, ampak denar," je neimenovani športni direktor moštva udeleženca na Tour de France zaupal francoskemu časniku Liberation. Z omejitvijo proračunov moštev v svetovni seriji, si na primer Sky ne bi mogel več privoščiti vrhunskih hribolazcev, ki nato kot pomočniki Frooma in Thomasa v Alpah in Pirenejih s pravcatim vlakom ubijajo tekmece.

Cilj: najboljši kolesarji v različnih moštvih

"Nekaj se mora spremeniti. Ustavnovili bomo delovno skupino, ki bo preučila privlačnost profesionalnih cestnih dirk," je željo po spremembah v izredno tradicionalnem svetu kolesarstvo potrdil Lappartient v pogovoru za radio France Info. V intervjujo za Le Temps pa je predsednik UCI-ja še bolj razdelal ideje: "Cilj je, da bi najboljši kolesarji nastopali za različna moštva, kar bi lahko dosegli z omejitvijo proračunov, s čimer bi dobili boljše kolesarje po različnih moštvih in s tem bolj privlačne dirke."

Predlog: manj elitnih moštev z napredovanjem/izpadom

UCI ima že zdaj na mizi pripravljen sklop reform za svetovno serijo najbolj pomembnih dirk. Če bo na kongresu UCI-ja prižgana zelena luč, naj bi se s sezono 2020 število elitnih moštev WorldToura zmanjšalo na vsega 15, uveden pa bo sistem napredovanja in izpadanja moštev. Velika večina moštev odločno nasprotuje predlogu in se bori proti UCI-ju in prireditelju francoske pentlje ASO-ju, ki organizira še nakatere druge klasične dirke in ima ključno vlogo v svetu profesionalnega cestnega kolesarstva.

"Sky zmaguje in seveda ni nič narobe z njihovega stališča. A kolesarska javnost vidi stvari drugače, želijo si šov. Sky je kot nogometno moštvo, ki igra zelo dobro, vse osvaja, a pri tem ne navdušuje občinstva. Ko gledalec vidi, da osem kolesarjev istega moštva narekuje tempo in duši dirko, hitro zamenja kanal in raje gledal kakšno žajfnico," je bil slikovit Lappartient.

Hinault: Kolesarji ali stroji na ukaze iz avtomobilov?

Predsednik UCI-ja je sicer poudaril, da mu je bližje finančni ferplay kot klasični salary cap poznan iz Severne Amerike. "Proti sem posamičnemu salary capu. Če moštvo želi plačati kolesarja z 8 milijoni evrov, naj ga, a želimo uravnavati skupni proračun za plače, da bi tako uravnotežili moč moštev. Sky ima Thomasa, Frooma in Egana Bernala, ki bi lahko vsak zase v različnih moštevih končal na prvih treh mestih Toura," je še pojasnil Lappartient, ki je ob tem še podprl prizadevanja za odpravo radijskih povezav in izključitev naprav za merjenje moči kolesarjenja: "Kot reče Bernard Hinault, ne želimo si, da so kolesarji kot stroji, ki sledijo ukazom nekoga iz moštvenega avtomobila."

