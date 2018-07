Thomas: Vedno se bodo našli ljudje, ki te ne bodo marali

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Najboljša uvrstitev Gerainta Thomasa na grand touru je do danes 15. mesto, ki ga je dvakrat osvojil na Dirki po Franciji (v letih 2015 in 2016). Foto: Reuters Ključ do uspeha na letošnji dirki sta bili umirjenost in osredotočenost na zadani cilj. Vsako podrobnost smo morali izpiliti, nismo smeli dopustiti, da nas zanese. Delal sem stvari iz dneva v dan, s prelaza na prelaz. Kar naenkrat je bilo vsega konec. Uspelo mi je. Geraint Thomas Pred začetkom letošnje dirke je bilo prvo ime ekipe Sky Chris Froome, a v naslednjih treh tednih se je marsikaj spremenilo. Foto: Reuters Sem v čustvenem vrtincu. Kar nekaj časa bom potreboval, da bom dojel, kaj mi je dejansko uspelo, saj sem že nekaj časa v nekem mehurčku in se ne zavedam vsega. Geraint Thomas Thomas med sobotnim kronometrom, ki ga je sklenil na tretjem mestu. Foto: Reuters Sorodne novice Froome potisnil Rogliča s stopničk – Thomas potrdil skupno zmago

29. julij 2018 ob 08:12

"Kar nekaj časa bom potreboval, da bom dojel, kaj mi je dejansko uspelo," je po 20. etapi, na kateri si je (tako rekoč) že zagotovil zmago na 105. dirki po Franciji, dejal Geraint Thomas.

Ekipa Sky bo danes na Elizejskih poljanah še šestič v zadnjih sedmih letih osvojila rumeno majico za zmagovalca Dirke po Franciji, Thomas pa bo postal prvi Valižan s končno zmago na francoski pentlji.

Obdobje 32-letnika, ko je nastopal na velodromih v dvoranskem kolesarstvu in je med drugim osvojil tudi zlati olimpijski odličji, je le še bled spomin.

Kolesar iz Cardiffa se je posvetil cestnemu kolesarstvu, že lani je dobil tri etape na Touru, letos je ob zmagi na kriteriju Dauphine dosežek ponovil, za nameček pa bo zmagal še v skupnem seštevku.

Ko je leta 2007 na Touru debitiral za ekipo Barloworld, si ni niti predstavljal, da bo nekoč na Elizejskih poljanah stal na najvišji stopnički ob razglasitvi zmagovalca, je priznal Thomas. Tedaj je Dirko po Franciji končal na predzadnjem mestu. "Ne vem, ali sem kdaj tako trpel kot tedaj na tisti dirki," je pojasnil Valižan.

Nasledil Chrisa Frooma

Pred začetkom letošnje dirke je bil Skyev prvi mož štirikratni zmagovalec Chris Froome, a po padcu na zloglasnem 'Roubaixu' v 9. etapi je Britanec v skupnem seštevku padel že na osmo mesto, medtem ko je Thomas ostal najbližji zasledovalec vodilnega Grega van Avermaeta. Sledila so ugibanja, na koga bo letos Sky največ stavil, in po 12. etapi, ko so kolesarji med drugim premagali Alpe d'Huez, je postalo jasno, da bo Thomas tisti, na katerega bodo računali v boju za končno zmago. Napade najbližjih zasledovalcev je uspešno odbijal, na sobotnem kronometru ni izgubil preveč, pred zadnjo – revijalno – etapo ima minuto in 51 sekund naskoka pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom.

Kar naenkrat je bilo vsega konec

"Sem v čustvenem vrtincu. Kar nekaj časa bom potreboval, da bom dojel, kaj mi je dejansko uspelo, saj sem že nekaj časa v nekem mehurčku in se ne zavedam vsega," je po sobotni etapi, ki jo je sklenil na tretjem mestu, dejal Thomas. V cilju mu je za zmago na dirki med prvimi čestitala žena. "Nisem vedel, da bo tam, zato sem postal še bolj čustven. Ključ do uspeha na letošnji dirki sta bili umirjenost in osredotočenost na zadani cilj. Vsako podrobnost smo morali izpiliti, nismo smeli dopustiti, da nas zanese. Delal sem stvari iz dneva v dan, s prelaza na prelaz. Kar naenkrat je bilo vsega konec. Uspelo mi je," je povedal Thomas.

Ne bere spletnih komentarjev

Za zmago se je moral pošteno potruditi. Večkrat je moral premagati samega sebe, opraviti je moral s tekmeci in tudi z ljubitelji kolesarstva, ki so prepričani, da si v Skyu do (etapnih) zmag pomagajo tudi na nedovoljen način. "Kjer koli boš dirkal, se bodo vedno našli ljudje, ki te ne bodo marali. Toda mi še naprej trdo garamo in se trudimo po najboljših močeh. Naša največja moč so naše noge, glava in način, na kakršen kolesarimo skupaj. Za nami so res neverjetni trije tedni," je povedal Thomas in poudaril, da med dirkami nikoli ne bere spletnih strani in komentarjev. "Zelo hitro se te lahko nekaj dotakne oziroma razjezi. Vse to ignoriram in živim v svojem svetu," je še dejal.

