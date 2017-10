Tour 2018: vzpon na Alpe d'Huez in štirje dnevi v Pirenejih

Znana trasa Dirke po Franciji 2018

17. oktober 2017 ob 14:00

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu so predstavili traso za Dirko po Franciji 2018. Poznavalci menijo, da s traso želijo otežiti življenje serijskemu zmagovalcu Chrisu Froomu in njegovi ekipi Sky.

Dirka po Franciji bo sestavljena iz dveh delov, prvih devet etap bodo kolesarji premagali ob severni obali Bretanije in na severu Francije, prva gorska preizkušnja pa bo po dnevu počitka na 10. etapi od Annecyja do Le Grand Bornanda, dolga bo 159 km. Vse oči bodo uperjene v 12. kraljevsko etapo, ki se bo končala z vzponom na sloviti Alpe d'Huez.

Organizatorji dirke za prihodnje leto so se izognili južnemu delu Francije in Sredozemlju, v Pirenejih pa se bodo kolesarji mučili kar štiri dni. O zmagovalcu dirke bo najverjetneje odločil 31 kilometrov dolg kronometer med Saint-pee-sur-Nivellom in Espelettom v baskovski pokrajini. Zadnja etapa se bo začela v Houillesu in tradicionalno končala na Elizejskih poljanah v francoski prestolnici.

Dirka se bo zaradi svetovnega prvenstva v nogometu prihodnje leto začela teden dni pozneje, in sicer 7. julija, končala pa 29. julija.

M. L.