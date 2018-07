Dirka po Franciji: Zadnji trenutki 14. etape

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

21. julij 2018 ob 12:02,

zadnji poseg: 21. julij 2018 ob 17:50

Mende - MMC RTV SLO

Končuje se drugi teden Dirke po Franciji, kolesarji pa so v Centralnem masivu, kjer se merijo na 187 kilometrov dolgi 14. etapi med St. Paul Trouis Chateauxom in Mendejem.

Slabih 20 km pred ciljem je bil v vodstvu Seeing Stuyven (Trek-Segafredo), ki je imel kar lepo prednost pred prvo zasledovalno skupino. Belgijec upa, da bo prvič dobil etapo na Dirki po Franciji. A do cilja bo moral še trpeti, saj ga čaka kar hud (3 km dolg) klanec na Mende (1.030 m) in nato še spust.

Sicer je letos na Touru uspel le en pobeg, ko je Julian Alaphilippe dobil deseto etapo.

Glavnina z rumeno majico bo močno zaostala, saj je okrog 20 minut za Stuyvenom. V glavnini je tudi Primož Roglič, ki pa je imel težave na začetku dirke, saj je bil v vetrovnih razmerah že skoraj minuto za rumeno majico. K sreči je nato Sky malce umiril ritem in Roglič je lahko priključil.

Prenos je na TV SLO 2.



V Mendeju se je etapa zadnjič končala pred tremi leti, ko je slavil Steve Cummings, ki je pred ciljem z izjemnim pospeševanjem presenetil Thibauta Pinota in Romaina Bardeta. Na klancu je tedaj Nairo Quintata napadel Chrisa Frooma, ki je nosil rumeno majico, Britanec pa je bil nato močnejši na ciljni ravnini in je pridobil sekundo proti Kolumbijcu. Tedaj se je izkazal tudi Kristijan Koren, ki je bil skupaj z Michalom Golasom v begu na čelu dirke, a sta s Poljakom na strmem klancu popustila. Dobre tri kilometre pred ciljem sta bila ujeta, na koncu pa je takrat edini Slovenec na Touru zasedel 14. mesto.



Zaključni vzpon bo preizkus tudi za vodilnega v skupni razvrstitvi Gerainta Thomasa, ki se je izjemno izkazal v Alpah. V klancu bi lahko sledil kakšen napad na rumeno majico, vendar pa bi Thomas nato na ravnini pred ciljem pridobil kakšno sekundo, kot je na primer na Alpe d'Huezu. V skupnem seštevku ima minuto in 39 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Froomom. Tretji je Tom Dumoulin, na sijajnem četrtem mestu pa Primož Roglič, ki zaostaja dve minuti in 46 sekund.

Tudi nedeljska etapa bo po meri ubežnikov, po prostem ponedeljku pa se bo karavana preselila v Pireneje.

SKUPNI VRSTNI RED Po 13. etapi: 1. G. THOMAS VB 53:10:38 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:46 5. R. BARDET FRA 3:07 6. M. LANDA ŠPA 3:13 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:43 8. N. QUINTANA KOL 4:13 9. D. MARTIN IRS 5:11 10. J. FUGLSANG DAN 5:45 11. A. VALVERDE ŠPA 9:07 12. B. JUNGELS LUKS 9:09 13. I. ZAKARIN RUS 9:37 14. M. NIEVE ŠPA 15:28 15. P. R. LATOUR FRA 16:41 108. K. KOREN SLO 1:49:23

T. J.