Udaren uvod Toura: Roglič sanja o rumeni majici

Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju

28. junij 2017 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S slovenskega stališča bo udaren že sobotni začetek kolesarske Dirke po Franciji, saj je Primož Roglič na stavnicah drugi favorit uvodne etape, 14-kilometrskega kronometra v Düsseldorfu.

Še noben Slovenec ni dobil etape na največji kolesarski dirki na svetu. Sobotna zmaga prinaša tudi prestižno rumeno majico vodilnega na dirki. "Sanjam že ... Sanje so eno, realnost pa drugo. Vsi v Düsseldorfu začnemo z ničle. Na štartu bo, denimo, Tony Martin, večkratni svetovni prvak v kronometru. Nič ne bo podarjeno, vsi se bomo borili za sekunde in tisočinke in skušali čim hitreje priti v cilj," pravi Roglič.

Prav Martin je na stavnicah prvi favorit sobotne vožnje na čas. Kvota na njegovo zmago je 2,75, Roglič je takoj za njim s kvoto 3,50. Za njima so Jos van Emden (5,50), Stefan Kung (7), Jonathan Castroviejo, Jasha Sütterlin (oba 19) ...

Lani na Giru v kronometru prvi in drugi

Roglič je lani na Giru v svoji prvi tritedenski dirki v kronometru osvojil najprej drugo, zatem pa prvo mesto. Letošnjemu Touru je je podredil vse. Konec aprila si je vzel nekaj premora, ki ga je izkoristil za ogled trase Toura, zatem je odšel na višinske priprave v Sierro Nevado. Vrnil se je sredi junija na dirko Ster ZLM, ko je bil skupno drugi, domačim navijačem pa se je predstavil v nedeljo na državnem prvenstvu v Kranju.

Na Gorenjskem je razkril, da so priprave potekale, kot so jih v ekipi načrtovali, tudi z dirko Ster ZLM in DP-jem je bil zadovoljen. "Skušal bom počivati v miru, saj vem, da bo Tour velika stvar, velik 'džumbus'. Kot pravijo, tekmovalec najmanj ve o Touru, vsi ostali vedo več. Kot tekmovalec si v svojem svetu, potuješ iz štarta na štart, iz cilja v nov hotel in slediš temu ritmu," se je proti velikemu dnevu in začetku francoske pentlje ozrl Roglič.

Verjetno ni kolesarja, ki ne bi sanjal, da bo enkrat nastopil na dirki po Franciji. Nič drugače ni pri nekdanjem smučarskem skakalcu. "Res je. To so sanje, ki se bodo uresničile. Štart je zame s kronometrom ugoden. V izziv mi je. Vse bom dal od sebe, skušal narediti maksimum. Če bodo boljši, jim bom čestital in šel naprej," pravi Roglič.

Računa tudi na gorske etape

27-letnik vse pozornosti in energije ne bo usmeril le na dva kronometra, temveč si želi uspešno celotno dirko, tudi ko bo karavana zavila v hribe in gore. "Cilj je priti skozi tri tedne. Večkrat sem rekel, da se nimam za kronometrista. Dober sem v etapnih dirkah, tudi na klanec. Vseeno je še 19 etap. Odštejem lahko šprinterske etape, tam me zagotovo ne bo v ospredju. V vseh ostalih bodo priložnosti. Če bo vse potekalo OK, če bom zdrav in cel, dobro deloval, bom iskal priložnosti za kakšen dober rezultat," je povedal Roglič.

Možnosti Rogliča je za MMC ocenil strokovni komentator na TV SLO Martin Hvastija: "Primožu vse ustreza, to je pri njem najlepše. Nič ga ne moti, ne komplicira, najbolje pa je, da še vedno ne vemo, kje so njegove meje. Osebno sicer upam, da bo malo vendarle pazil in poskušal dirkati tudi na generalno razvrstitev čim dlje, vsaj tako za učenje. Ponovitev Polančeve predstave iz Gira bi bila za slovensko samozavest sanjska zgodba. Če pa se bo osredotočil na posamezne etape, bo to najlaže po Pirenejih v centralnem masivu, ko bodo zaostanki že veliki. Ali pa tudi kakšna resna gorska, saj se klancev menda ne boji …"

R. K.