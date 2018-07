Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Roglič je zdaj v središču pozornosti novinarjev na Dirki po Franciji, pri čemer ga je takoj po 17. etapi kot prvi ujel David Črmelj za TV Slovenijo. Foto: Twitter Po videzu in izjavah za TV Slovenije deluje Primož Roglič res močan, zdrav in odločen, da se v petek in soboto spusti v boj za prva tri mesta letošnje Dirke po Franciji. Foto: Reuters Geraint Thomas je bil doslej na največjih dirkah najboljši 15., zdaj pa je v izjemnem položaju, da v Parizu v nedeljo slavi zmago. Za glavna tekmeca je na prelazu Portet označil drugega Dumoulina in četrtega Rogliča, medtem ko moštvenega kapetana Chrisa Frooma nima za tekmeca. Foto: Reuters Nairo Quintana bo z Movistarom zagotovo pripravil še en podobno kompleksen načrt napada za petkovo gorsko etapo, ko karavano čakata dva slovita pirenejska vzpona na Tourmalet in prelaz d'Aubisque. Foto: Reuters Vodilni Thomas je ob prvem skoku Rogliča, ki mu je sledil Froome, pričakoval, da se bo Skyjev prvi zvezdnik odpeljal naprej, a na koncu se je izkazalo, da je Valižan spet močnejši kot v Keniji rojeni Britanec. Foto: Reuters Sorodne novice Roglič s skoki strl Frooma, kateremu zdaj skupno diha za vrat!

"Zagotovo hočeš višje in višje, a sam razmišljam o sebi"

Pogovor Rogliča po sredini etapi za TV Slovenija

25. julij 2018 ob 20:04

Col du Portet - MMC RTV SLO

V igri so stopničke za zmagovalce najprestižnejše in najtežje etapne kolesarske dirke, pri čemer je Primož Roglič po lastnih besedah močnejši kot je bil v Alpah. Lahko v zadnji gorski etapi v Pirenejih in na kronometru naredi še korak ali dva ali tri višje?

"Zagotovo hočeš višje in višje, to je dejstvo. A sam razmišljam predvsem o sebi. Navsezadnje gre komaj za moj tretji Grand Tour, drugi Tour de France v življenju. Ne gre drugače kot, da se osredotočim nase, mojo regeneracijo, ostati zbran vsak dan in vsak dan odpeljati čim bolje po mojih močeh do konca," je med pogovorm z Davidom Črmeljem za TV Slovenijo na strehi letošnje 105. dirke po Franciji na prelazu Portet pripovedoval Roglič, ki se je s 4. mestom na gorskem šprintu po Pirenejih utrdil na 4. mestu skupnega vrstnega reda.

Branilec lanske zmage Chris Froome na 3. mestu beži za 16 sekund, drugouvrščeni svetovni prvak v kronometru Tom Dumoulin ima 48 sekund zaloge, v rumeni majici utrjeni vodilni Geraint Thomas ima 2 minuti in 47 sekund prednosti. Se lahko 28-letni Kisovčan zavihti med najboljšo trojico? Odgovor bo dala petkova zadnja gorska etapa in zahtevni sobotni kronometer.

Dal sem svojih 110-odstotkov

Takoj po koncu nenavadne 17. etape dolge samo 65 km, pri čemer pa je bilo več kot 38 km vzpenjanja navkreber, je Roglič v ekskluzivnem pogovoru za TV Slovenijo deloval močno in odločno.

"Poskušal sem vse narediti, da se ustvari kakšna razlika in pride do akcije. Zagotovo sem lahko zelo, zelo zadovoljen s svojo predstavo. Dal sem svojih 110-odstotkov. Bilo je zelo težko, dejstvo, da ima Sky res močne tekmovalce in to veliko. Ne preostane drugega kot, da mi, ki smo ob rumeni majici, poskušamo z napadi, ko ostanejo le zares najboljši," je Roglič opisal razbijanje Skyjevega vlaka na zadnjem vzponu.

Nato je Roglič opisal potek tretje najkrajše načrtovane etape v bogati zgodovini Toura: "Kratko, a sladko. Že od štarta je bil hud tempo, prvi vzpon je šlo, na drugem je bilo še hitreje, na zadnjem je res najhitreje. Že od začetka klanca, ko sta napadla Dan Martin in Nairo Quintana. Tekmovalce, ki so bolj v ozadju se lahko spusti, ko pa napadejo neposredni tekmeci, je pa težko počakati na pravi trenutek."

Močnejši v Pirenejih kot v Alpah

Četudi je po osvojitvi Dirke po Sloveniji in pred odhodom v Francijo in tudi še vse do Alp nenehno ponavljal, da ne dirka na skupno uvrstitev, se Roglič dobro zaveda realnosti in zgodovinskega trenutka zase in slovensko kolesarstvo. "Dejstvo, da sem res visoko v skupni razvrstitvi in kar ne morem napasti na vse ali nič, kot si lahko privoščijo nekateri iz ozadja. Vseeno se moram pripeljati do vrha hriba," je še precej pri močeh razmišljal nekdanji smučarski skakalec.

A ključno sporočilo, ki vliva upanje na sanjski zaključek Toura se razkriva v zadnjem Rogličevem odgovoru novinarju Črmelju: "Samo ena velika borba. bilo je res težko. Na srečo, bom čisto pošteno povedal, imel sem veliko več moči kot na Alpe d'Huez in vseh Alpah in sem lahko na koncu koncev tudi močno zaključil."

Dumoulin in Roglič glavni grožnji Thomasu

Gorska ekspresna dirka treh vzponov in dveh vmesnih spustov je še utrdila vodstvo Gerainta Thomasa, ki je zdržal vse napade, skoke in spremembe ritma, ob tem pa prihranil toliko moči, da je v samem zaključku še sam pritisnil in proti Dumoulinu in Rogliču tudi s pomočjo bonifikacije za 3. etapno mesto pridobil dodatnih 8 sekund prednosti, predvsem pa 47 sekund proti Froomu.

"Res težak začetek zadnjega vzpona. Napadel je Quintana, Roglič je šel v lov, z njim je bil Froome. Uspelo nam je, da ju je Dumoulin polovil. Nato sem bil pravi, malo so se stvari umirile. Na koncu sem lahko odgovoril, čim sta Roglič in Dumoulin napadla," je bil na strehi Toura 32-letni Valižan, ki je pred uspehom kariere. Vseeno Thomas ne želi govoriti o sebi kot nosilcu rumene majice, ki lahko samo še izgubi zmago, predvsem pa še vedno ne želi odpisati rojaka in štirikratnega zmagovalca francoske pentlje iz kroga kandidatov za končno zmago.

Froome želel pobegniti z Rogličem

"Očitno sta bila Dumoulin in Roglič danes res močna in dejavna. Skupaj s Froomom sta mi tudi najbližja. Vseeno Frooma ne smatram za tekmeca, saj sva moštvena kolega. Chris je borec, zagotovo ne bo odnehal do zadnjega. Dobro je, da sem ohranil prednost pred zasledovalci, tako da je moštvo zdaj v dobrem položaju. Froome je želel poskusiti nekaj, zato je šel zgodaj z Rogličem. Predvideval sem, da je dober, a na koncu se proti vrhu ni počutil najbolje," je Thomas tudi razkril, da je pričakoval pobeg Frooma, ko je pokril prvi Rogličev skok.

Movistar končno napadel in zmagal

Zmaga na 17. etapi je bila veliki obliž na rane močnega moštva Movistar, zlasti pa je Nairo Quintana utišal kritike, da na velikih etapnih dirkah vse preveč čaka z napadi, vse do trenutka, ko je običajno že prepozno. "Velik dan. Dan, katerega sem označil. Razpletlo se je točno tako kot smo načrtovali. Pomagalo mi je tudi vreme, ugaja mi takšne razmere. Spredaj smo imeli Valverdeja in Solerja, ki sta mi s svojo vožnjo pomagala, da sem se otresel glavnine. Vedeli smo, da je etapa za čiste hribolazce, ko smo lahko pokazali našo moč," je Quintana potrdil, da je šlo za načrtovano moštveno akcijo, ki se je razpletla povsem po načrtu.

"V prvem delu Toura sem šel skozi nekatere težke trenutke in sem izgubil nekaj časa. Še vedno se počutim močnega in imam še energijo, da zaključim dirko v vrhunski formi. Običajno izboljšujem uvrstitev v tretjem tednu Toura," je Kolumbijec sporočil, da je pri močeh in še ni rekel zadnje niti v boju za skupno razvrstitev, kjer se je prebil na 5. mesto, kjer ima 43 sekund zaostanka za Rogličem. V petek se lahko pričakuje nov napad Quintane, Lande, Valverdeja in moštva Movistar, saj je v primerjavi s prvimi štirimi v skupni razvrstitvi Kolumbijec vseeno slabši kronometrist.

Zmaga za Kolumbijo, družino in prijatelje

"Želel sem zmagati za Kolumbijo. Po vseh teh težkih mesecih dela. Hvala za vso podporo od vseh, zlasti s strani moje družine in prijateljev, kar mi je resnično pomagalo danes. V zadnjih dneh smo bili nekoliko na tleh, zato smo potrebovali to zmago. Čudovit dan!" je čustveno zaključil kondor z Andov, veliki športni junak Kolumbije, ki se je iz revščine s kolesom prebil med največja imena kolesarstva, kjer pa je zdaj brez dvoma tudi Roglič.

