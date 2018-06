21. junij 2018 ob 17:48 MMC RTV SLO 1968 Zmagovalec natečaja V iskanju svobode: 1968–2018 na Instagramu je portret mladega revolucionarja iz Los Angelesa

230 fotografij, 18 držav, trije zmagovalci

Zmagovalna fotografija natečaja v avtorstvu Američana Hayka Shalutsa: Mladi revolucionar z losangeleških protestov March for Our Lives. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Na mednarodnem Instagram natečaju v okviru projekta V iskanju svobode: 1968-2018, s katerim so oblikovali arhiv podob boja za svobodo v današnjem času, so nagrado za najboljšo Instagram objavo podelili Američanu Hayku Shalutsu s fotografijo Mladega revolucionarja z losangeleških protestov March for Our Lives.

Z natečajem so želeli pozvati mlade širom po svetu, da prispevajo svoje videnje in razumevanje tega, kako ga razbirajo na ulici ali kako ga intimno doživljajo v sebi.

Fotografije boja za svoboda z vsega sveta

Na natečaj so se odzvali fotografi z vsega sveta, nabralo se je več kot 200 fotografij, ne zgolj iz držav članic Evropske unije, temveč tudi iz Armenije, Filipinov, Kolumbije in Združenih držav Amerike.

Ob premisleku študentskih protestov leta 1968 lahko skozi te fotografije vidimo, da boj za svobodo kljub nekaterim pozitivnim spremembam še vedno ni končan, so ob objavi zmagovalca zapisali v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Zmagovalne fotografije nagradnega mednarodnega natečaja V iskanju svobode: 1968–2018 so: 1. Hayk Shalunts (@haykshalunts): Mladi revolucionar (Young revolutionary), March For Our Lives, Los Angeles, 2018, ZDA 2. Bernarda Avsenik (@foto_bicki): Upanje za človekove pravice v Turčiji, Carigrad, 2018, Slovenija 3. Joan Mateu Parra (@jmparrra): Prostesti v Barceloni, 2018, Španija

Vnovič preučiti sporočilo študentskih protestov

Projekt V iskanju svobode je nastal pod okriljem programa Evropa za državljane – Evropski spomin in združuje partnerje iz Slovenije, Španije in Poljske. S poudarkom na pomembni točki v skupni evropski zgodovini si prizadeva ponovno preučiti sporočilo študentskih protestov iz leta 1968 in spodbujati pomen civilne družbe pri oblikovanju demokracije. Predvsem pa nakazuje, da iskanja svobode še vedno ni konec. V svetu naraščajočih socialnih krivic še vedno obstajajo navdihujoči borci za svobodo, so še zapisali.

Natečaj je potekal med 1. februarjem in 30. majem 2018

Mednarodni natečaj na Instagramu je bil kot ena glavnih dejavnosti projekta med 1. februarjem in 30. majem 2018 odprt za vse, še posebej pa je bil namenjen študentom in mladim. Z uporabo ključnika #InSearchOfFreedom2018 so nabirali in delili fotografije, ki "odražajo ustvarjalnost, interpretacije in vizije pozitivnih primerov iskanja svobode v današnjem času".

Mednarodna žirija je bila sestavljena iz špansko-poljsko-slovenskih predstavnikov držav partneric, te so Hiša srečevanj z zgodovino iz Varšave, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Fundacija solidarnosti Univerze v Barceloni.

Istoimenska mednarodna potujoča razstava

Žirija je izbrala tri zmagovalne fotografije, ki so predstavljene na istoimenski mednarodni potujoči razstavi. Ogledati si jo bo mogoče od 16. junija do 16. avgusta 2018 v Ljubljani (Muzej novejše zgodovine Slovenije), septembra 2018 v Varšavi (Hiša srečevanj z zgodovino) in konec jeseni 2018 v Barceloni (Univerza v Barceloni).