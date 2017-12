Cerkvici Svetega Duha na Javorci pripeli znak evropske dediščine

Pred začetkom evropskega leta kulturne dediščine

5. december 2017 ob 15:07

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Spominska cerkev Svetega Duha na Javorci je bila že leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, pred uradnim začetkom evropskega leta kulturne dediščine 2018 pa je med devetimi spomeniki posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena, ki se jim bo dodelil znak evropske dediščine.

Teh devet spomenikov je predlagala neodvisna žirija, ki jo je ustanovila Evropska komisija. Odločitev o spomenikih, ki bodo dobili znak evropske kulturne dediščine, bodo uradno razglasila februarja 2018, slovesna podelitev pa bo marca 2018.

Ob cerkvi na Javorci znak evropske dediščine prejmejo tudi leipziške točke glasbene dediščine v Nemčiji, sinagoga na ulici Dohany na Madžarskem, utrdba Cadine iz Italije, koncentracijsko taborišče Natzweiler in njegove podružnice v Franciji in Nemčiji, spominski center Sighet iz Romunije, Bois du Cazier iz Belgije, vas Schengen v Luksemburgu in Maastrichtska pogodba iz Nizozemske.



Izbrani izmed 25 predlogov

Teh devet spomenikov je bilo izbranih med 25 predlogi, ki so jih predizbirale sodelujoče države članice, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Evropska komisija je skupno s tokratnimi od leta 2013 z znakom evropske dediščine imenovala 38 spomeniških območij, med drugim tudi slovensko partizansko bolnišnico Franjo.

Glavni cilj znaka evropske dediščine pa je pri ljudeh okrepiti občutek pripadnosti Evropski uniji. Njegov namen pa je povečati ozaveščenost o spomenikih, ki so imeli pomembno vlogo v zgodovinskem in kulturnem razvoju Evrope, ter poudariti njihovo evropsko razsežnost z dejavnostmi obveščanja in izobraževanja.

Cerkev so nazadnje celovito obnovili leta 2005 v okviru popotresnega programa. V drugi polovici leta 2015 so s strokovnimi delavci območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici ter Restavratorskega centra v Ljubljani ocenili obseg nujno potrebnih konservatorsko-restavratorskih posegov v notranjosti cerkve, v proračunu Občine Tolmin pa so za letos zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

Edinstven primer secesije

Sicer pa je spominska cerkev na Javorci edinstven primer secesije. V spomin na padle vojake vseh narodnosti in kultur so jo v hribih postavili vojaki, ki so se med prvo svetovno vojno bojevali na soški fronti. Cerkev in njena kulturna krajina tudi v današnjih časih ostajata simbol poziva k spravi in pričata o povezovalni moči skupnega umetniškega ustvarjanja in gradnje. V notranjosti cerkve pa dominira bel secesijski oltar z mozaično podobo in lesenim tabernakljem z izrezljanimi Križanim, ki ga je izdelal Anton Perathoner.

P. G.