Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gre za knjigo, ki ji velja prisluhniti, je dejal urednik pri založbi Orbis Aleksander Pišlar, saj predstavlja zasebno plat avstrijskega prestolonaslednika, ki je bil vse od umora v Sarajevu leta 1914 v marsikaterem delu napačno predstavljen. Foto: EPA Knjiga Umor Franca Ferdinanda je zasnovana na doslej še neobjavljenih pismih in redkih primarnih virih. Zelo močno referenco je avtorjema predstavljala prav princesa Sophie von Hohenberg, ki je h knjigi napisala predgovor. Foto: Orbis Ferdinand je vedel, da lokalna vojna pomeni avtomatično svetovni spopad, katerega žrtve bodo vsi. In imel je prav. Andrej Rahten Ko je avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand leta 1900 za ženo izbral ljubezen svojega življenja, namesto da bi se uklonil željam ostarelega cesarja Franca Jožefa, se je začelo sistematično poniževanje njegove žene Zofije. Foto: Arhiv NUK Franc in Zofija sta za seboj pustila tri sirote, ki so ob izgubi staršev morali živeti v izgnanstvu, prenašati strahote nacističnih taborišč in govorice, ki so blatile starše. Foto: dLib.si Sorodne novice Ob obletnici sarajevskega atentata - dogodek, ki je zasukal zgodovino Dodaj v

Franc Ferdinand, prestolonaslednik, ki je bil iz ljubezni pripravljen žrtvovati politično poslanstvo

Življenje nadvojvode, ki se je zavedal, kako usoden je lahko lokalen spopad

24. oktober 2017 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ob razmisleku o zgodovinskih osebnostih je vselej treba upoštevati čas, v katerem so živeli, in na podlagi tega skušati razumeti njihova dejanja," je prepričana pravnukinja Franca Ferdinanda, princesa Sophie von Hohenberg, ki se te dni ustavlja v Ljubljani. Na obisku je predvsem z enim razlogom - da bi spregovorila o življenju svojega pradeda.

Vnukinja prestolonaslednika, ki je bil leta 1914 ubit v atentatu v Sarajevu, je bila gostja predstavitve knjige Umor Franca Ferdinanda; Sarajevo 1914 in ljubezenska zgodba, ki je spremenila svet (založba Orbis) avtorjev Sue Woolmans in Grega Kinga. Avtorja v tej razkrivata zasebnejšo plat Ferdinanda, o katerem je bilo zapisano veliko netočnega.

Avstrijsko avtorico Sue Woolmans je zgodba o odnosu med Ferdinandom in Zofijo pritegnila že pred več kot 20 leti in vse odtlej si je želela napisati knjigo o tem. K uresničitvi je pripomoglo srečanje z ameriškim avtorjem Gregom Kingom, ki jo je ob bližnji 100-letnici atentata leta 2014 spodbudil, da naj se lotita projekta.

Tri sirote, ki so jih čakali izgnanstvo in nacistična taborišča

Naše poznavanje Ferdinandovega življenja se običajno začne v usodnem juniju leta 1914 in malokdo ve že to, da je v atentatu, ki je bil povod za prvo svetovno vojno, umrla tudi njegova žena Zofija. Za seboj sta s Ferdinandom pustila tri sirote, ki so ob izgubi staršev morali živeti v izgnanstvu, prenašati strahote nacističnih taborišč in govorice, ki so blatile starše.

Kljub očetovemu nasprotovanju z ljubeznijo svojega življenja

Svojo skupno zakonsko pot sta Ferdinand in Zofija začela 14 let pred tem. Avstrijski prestolonaslednik si je za ženo izbral ljubezen svojega življenja. Ker se ni uklonil željam ostarelega cesarja Franca Jožefa, se je začelo sistematično poniževanje njegove žene Zofije. Kljub temu je prestolonasledniški par neomajno vztrajal v medsebojni zvestobi.

Zabaven in ljubeč, moderen, a tudi tradicionalen

Sophie von Hohenberg je o svojem pradedu veliko prebrala, številne zgodbe pa je slišala tudi od svojih sorodnikov, saj je navada, da se ob praznikih srečajo in si pripovedujejo o prednikih. Ferdinanda opisuje kot strogega, a hkrati zabavnega in ljubečega moža. Hkrati je bil moderen in tradicionalen, pravi. Kljub nalogam, ki jih je moral opravljati kot nadvojvoda, pa je bil tudi nadvse ljubeč mož in oče. Bil je človek kot vsi mi in težko ga je opisati zgolj z nekaj pridevniki, je dodala, hkrati pa izrazila obžalovanje, da je bil doslej javnosti znan predvsem njegov javni obraz. Princesa ima tudi svojo spletno stran, prek katere je mogoče veliko izvedeti o njeni družini.

Zgodba o Pepelki, a s tragičnim koncem

V knjigi je zelo malo politike, je na predstavitvi knjige povedala Sue Woolmans. O tem so se obširno razpisali že drugi. Avtorja sta se raje posvetila Ferdinandovi zapleteni osebni zgodovini in njegovi "zelo človeški" ljubezenski zgodbi z Zofijo, ki se po njenih besedah bere kot zgodba o Pepelki, le da s tragičnim koncem.

Slovenskega prevoda izpod rok Martina Pišlarja in Roberta Štrucla se je razveselil tudi zgodovinar in diplomat Andrej Rahten, avtor knjige Prestolonaslednikova smrt; Atentat, zakrit v tančice zarote. Pozdravlja svež pogled, ki ga prinaša delo. Iz tega je med drugim razbrati, da je bil Ferdinand pripravljen žrtvovati svoje politično poslanstvo iz ljubezni.

Vzor za slovensko politiko

Rahten, sicer zagovornik anglosaksonske historiografske šole, zavrača doslej veljavno prepričanje, naj o atentatu v Sarajevu pišejo zgolj Avstrijci in Srbi, kot najbolj neposredno vpleteni v zadevo. Spomnil je, da je ob stoletnici izšlo več knjig, ki odpirajo "neko posebno dimenzijo delovanja Franca Ferdinanda". Za Slovence je po njegovih besedah še posebej zanimivo, da je bil Ferdinand na vrhuncu svoje politične kariere vzor za slovensko politiko.

V zgodovinopisju pripisujejo Ferdinandu veliko strogost, sovraštvo in agresivnost, kar je napačno, opozarja. Po njegovi tezi je bil prav on tisti, ki je preprečil, da se krize pred prvo svetovno vojno v letih 1909, 1912 in 1913 niso sprevrgle v morijo: "Ferdinand je vedel, da lokalna vojna pomeni avtomatično svetovni spopad, katerega žrtve bodo vsi. In imel je prav."

