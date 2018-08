Na poljskem simpoziju o prvi svetovni vojni tudi skozi prizmo treh filmov TV Slovenija

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Režiser Valentin Pečenko med predstavitvijo filma Ozadja prestolonaslednikove smrtri (TV Slovenija, 2014) . Foto: Osebni arhiv Pogovor Przemyslawa Jaskolowskega z režiserji Julianom Rachwalom, Valentinom Pečenkom in Prezemyslawom Bednarczykom. Foto: Osebni arhiv Przemysl je bil eden izmed ključnih avstro-ogrskih branikov vzhodne galicijske fronte, na katerem so se v težkih razmerah in pomanjkanju borili tudi številni slovenski vojaki. Foto: Arhiv družine Weixler Sorodne novice Vsakdanje življenje med 11. soško bitko Človeška tragika avstro-ogrskih vojakov v dokumentarcu Doberdob Dodaj v

17. avgust 2018 ob 13:33

V poljskem zgodovinskem mestu Przemysl, kjer so se pred dobrim stoletjem bojevali tudi slovenski vojaki, poteka dvodnevni zgodovinski simpozij, na katerem so zgodovino prve svetovne vojne osvetljevali tudi s tremi slovenskimi dokumentarnimi filmi.

Simpozij, ki ga je v prostorih Narodnega muzeja Przemysla odprl predsednik mesta Robert Choma, poteka tudi v sodelovanju z veleposlaništvom republike Slovenije na Poljskem, kar je udeležencem in občinstvu simpozija priskrbelo tudi prevod iz slovenskega v poljski jezik.

Poleg predavanj predstavljajo zgodovino tudi s projekcijami dokumentarnih filmov na temo prve svetovne vojne. Poleg dokumentarcev priznanih poljskih režiserjev Juliana Rachwala in Przemyslawa Bednarczyka so predvajali še tri filme, nastale v produkciji Televizije Slovenija. Gre za dokumentarce Krvave galicijske poljane (2013), Ozadja prestolonaslednikove smrti (2014) in Čudež pri Kobaridu (2017), ki jih podpisuje režiser Valentin Pečenko.

Poleg avtorja filmov se je simpozija udeležil tudi producent Vojko Fakin, ki se je gostiteljem zahvalil za vabilo in jim izročil darila TV Slovenija.

O Slovencih na vzhodni fronti

Na simpoziju je ob uglednih poljskih zgodovinarjih in preučevalcih zgodovine z referatom Slovenci na galicijski fronti 1914–1915 sodeloval tudi mag. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani.

Prvi dan simpozija je sklenil živahen in včasih polemičen pogovor organizatorja simpozija, avtorja odmevnih knjig o prvi svetovni vojni, mag. Przewmysla Jaskolowskega z režiserji Julianom Rachwalom, Valentinom Pečenkom in Prezemyslawom Bednarczykom. Režiserji so bili enotnega mnenja, da so sredstva, odmerjena produkciji dokumentarnih filmov z zgodovinskimi temami, tako na Poljskem kot v Sloveniji iz leta v leto manjša. Že zaradi svoje zahtevnosti, temeljite priprave, številnih snemalnih prizorišč, igrano-dokumentarnih prizorov in odkupom arhivskega gradiva pa obenem tovrstni filmi ne morejo biti poceni. Sogovorniki še menijo, da imajo v današnjem medijskem "preobilju" in poplavi dokumentarnih filmov več možnosti za uspeh in večjo medijsko pozornost tisti avtorji , ki se lotevajo prezrtih, zamolčanih ali tabutem. Za to pa so potrebni pogum, strokovnost in vztrajnost. Režiserji se neredko znajdejo tudi pod udarom kritike širše javnosti, ki jim je večinoma poznana le splošna šolska zgodovina, so še poudarili.

Težki boji za izčrpane avstro-ogrske vojake

Na drugi dan simpozija bodo udeleženci obiskali najbolj izpostavljene točke obrambe trdnjavskega mesta Przemysl, enega izmed ključnih avstro-ogrskih branikov vzhodne galicijske fronte, ki je bil tarča silovitega ruskega topniškega obstreljevanja in srditih pehotnih napadov. Mesto, ki so ga branili tudi tržaški topničarji, med njimi neredki Slovenci, je ruski vojski uspelo obraniti šele po polletnem obleganju in izstradanju branilcev. V skoraj povsem razdejanem mestu so zajeti avstro-ogrski vojaki bolj spominjali na žive mrliče kot na vojake.

M. K.