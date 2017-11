Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na fronti so trpeli in umirali vojaki, v zaledju pa je zaradi pomanjkanja dobrin težke čase preživljalo tudi preostalo prebivalstvo. Pomoč je vsem prizadetim zagotavljala človekoljubna organizacija Rdeči križ, ki so jo na pobudo Jeana Henrija Dunanta ustanovili leta 1863 v Ženevi. Foto: Wikipedia Dodaj v

Kako se je Kranjska izkazala pri zbiranju pomoči za prizadete v vojni

Zakladi iz zasebnih arhivov

13. november 2017 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko so leta 1914 odjeknili prvi streli velike vojne, je imela mednarodna organizacija Rdeči križ za seboj že 50 let delovanja. Še nevidne razsežnosti, ki jih je v nasprotju s prvotnimi pričakovanji dosegla prva svetovna vojna, so človekoljubno organizacijo postavile pred največji izziv dotlej.

Takoj ob izbruhu vojne je postalo jasno, da bo za zagotovitev ustrezne pomoči potreben močen naslon na lokalne enote Rdečega križa in velik posluh dobrotnežev po vsem svetu. Med drugim so redno organizirali tedne Rdečega križa, s katerimi so nabirali prostovoljne prispevke. V arhivih smo tokrat našli knjižico, ki je dokument o takšnih dnevih v letu 1916, ko je vojna že dodobra izmučila vojake, osirotela številne otroke in ovdovela mnogo žensk. Ljudje so s prostovoljnimi prispevki priskočili na pomoč, med slovenskimi deželami pa se je posebej izkazala Kranjska.

Andrej Mrak