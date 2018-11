14. november 2018 ob 07:35 MMC RTV SLO, STA Grem volit lokalne Željo za glasovanje na domu je treba sporočiti. Volišč omnia na lokalnih volitvah ni.

Na lokalnih volitvah glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča ni mogoče

Na lokalnih volitvah ni omnia volišč. Foto: BoBo

Volivci, ki zaradi bolezni v nedeljo ne bodo mogli na volišče, lahko v nedeljo glas oddajo pred volilnim odborom na svojem domu. Vendar pa morajo to sporočiti občinski volilni komisiji še danes.

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami poteka že predčasno glasovanje. To se razlikuje po občinah – v večjih občinah so lahko volivci predčasno glasovali v torek in lahko še danes ter v četrtek, medtem ko v manjših občinah predčasno glasovanje ni omogočeno vse tri dni, ampak le dan ali dva. Občine informacije, kdaj je pri njih mogoče predčasno glasovati, objavljajo tudi na svojih spletnih straneh.

Državna volilna komisija ob tem sporoča še, da na lokalnih volitvah glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča oz. na posebnih voliščih omnia ni mogoče.

Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 688 kandidatov. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 2. decembra. Volivci bodo v nedeljo izbirali tudi občinske in mestne svetnike ter člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti.

A. S.