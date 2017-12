Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob 10. obletnici oddaje Naše poti bodo v Klubu Cankarjevega doma gostili vrhunsko Lelo Soto »Sordero«. Foto: Radio Slovenija Ob 5. obletnici oddaje Naše poti so v studiu 14 Radia Slovenija gostili skupino Balkan Boys. Foto: Radio Slovenija/Arhiv oddaje Naše poti Lela Soto »Sordera«, mlada vokalistka romskih korenin, sodi med najbolj priznane mlajše glasove flamenka iz domovine tega glasbenega izraza, Andaluzije. Foto: Radio Slovenija Dodaj v

10. obletnica oddaje Naše poti

Oddaja za romsko etnično skupnost — Naše poti okroglo obletnico praznuje s koncertom vrhunske Lele Soto »Sordere«.

5. december 2017 ob 08:35

Ljubljana - Radio Slovenija

Oddaja Naše poti že 10. leto ozavešča, informira in izobražuje poslušalce 1. programa Radia Slovenija o življenju romske skupnosti, njihovih težavah, značilnostih, posebnostih, njihovem izročilu in kulturnem bogastvu. Ob tem posebno pozornost namenja domači in tuji romski glasbi, zato bodo ustvarjalci oddaje obletnico okronali s koncertom izvrstne mlade vokalistke romskih korenin Lele Soto »Sordere« v Klubu Cankarjevega doma.

O oddaji Naše poti

Oddaja Naše poti je redna tedenska oddaja 1. programa Radia Slovenija in je prvo nacionalno stičišče Romov v Sloveniji. Z njo že 10 let predstavljajo kulturno in politično življenje Romov doma in po svetu. Pripravili so že več kot 500 oddaj, kjer se posvečajo političnim, socialnim, izobraževalnim in kulturnim vprašanjem. Gostijo posameznike, ki s svojim delovanjem na različnih področjih predstavljajo pozitiven zgled Romom, saj se ukvarjajo s čim posebnim, zanimivim, po drugi strani pa s svojim delom in pojavljanjem v oddaji sodelujejo pri razbijanju predsodkov in stereotipov do Romov.

Poslušalci so tako pripadniki romske etnične skupnosti kot vsi drugi. V oddaji osvetljujejo kulturne in etnološke posebnosti romske skupnosti, predstavljajo številne posebne običaje in verovanja. Poročajo o dogajanju v romskih naseljih po Sloveniji in spremljajo aktualne dogodke vseh institucij, ki se ukvarjajo z romsko tematiko na državni in lokalni ravni. Enisa Brizani, urednica in voditeljica oddaje: »Velikokrat poročamo o projektih, ki jih uresničuje romska skupnost, predvsem glede vključevanja otrok v vzgojo in izobraževanje, področja kulture, še posebej pa je pomembno področje socialnega vključevanja in zagotavljanja dostojnih bivanjih razmer.«

Posebno pozornost posvečajo domači in tuji romski glasbi. V oddaji in tudi na odru so gostili večino domačin in tujih romskih glasbenikov, kot so recimo Esma Redžepova, orkester Bobana in Marka Markoviča, Romengo, Fanfare Ciocarlia, Muharem Serbezovski, Šukar, Halgato Band, Amala …

10. obletnica oddaje

Okroglo obletnico oddaje bodo obeležili s koncertom vrhunske vokalistke Lele Soto »Sordere« v torek, 12. decembra, ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer pričakujemo nepozabno doživetje sožitja romske glasbe in flamenka. Lela Soto »Sordera«, mlada vokalistka romskih korenin, sodi med najbolj priznane mlajše glasove flamenka iz domovine tega glasbenega izraza, Andaluzije. Je najmlajša dedinja tradicije Los Sordera, ene izmed najpomembnejših španskih družin flamenka. Letos poleti je zmagala na odmevnem tekmovanju novih glasov flamenka v domači Andaluziji. Lela Soto je glasbeno tradicijo, ki je ključen del njene družine, prenesla v bolj avantgarden glasbeni izraz, ki se prepleta z izročili jazza, bluza, salse in R&B. Sicer pa zadnje mesece občinstvo po Evropi navdušuje v družbi mladih virtuoznih glasbenikov in plesalke. Tudi v Ljubljani si obetamo čudovito flamenko doživetje.

