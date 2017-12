Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sodelavci programa, izvedbe in produkcije TV Maribor na začetku skupne zgodbe. Foto: SOJ RTV SLO/Nebojša Tejič K dobremu začetku se prileže tudi dobra torta. Foto: SOJ RTV SLO/Nebojša Tejič Urad za zamejce in Slovence po svetu bo avtorju oddaje Slovenci po svetu Marjanu Šrimpfu podelil priznanje za dolgoletno ustvarjanje na tem področju. Foto: SOJ RTV SLO Zoren Medved, odgovorni urednik Televizije Maribor. Foto: SOJ RTV SLO/Domen Grögl Dodaj v

15 let Televizije Maribor

8. december 2017 ob 11:47

ljubljana - MMC RTV SLO

Televizija Maribor letos praznuje 15-letnico predvajanja svojega programa na samostojnem regionalnem kanalu. TV-program iz Maribora nagovarja 735.000 gledalcev oziroma 35 odstotkov celotnega slovenskega prebivalstva, ki živi v štirih pokrajinah severovzhodne Slovenije, na Štajerskem, Koroškem, v Pomurju in v Celjski regiji (vir: SURS). V enem letu Televizija Maribor proizvede 460 ur programa lastne premierne produkcije, je kolektivno dopisništvo informativnih oddaj TV Slovenija in s svojo produkcijo prispeva pomemben delež k ustvarjanju verskega, športnega in razvedrilnega programa TV Slovenija.

Televizija Maribor ima več obrazov. Njene oddaje so Ljudje in zemlja, Na vrtu, O živalih in ljudeh in Sledi, ki v rednih terminih še danes sooblikujejo nacionalne TV sporede. Pred petnajstimi leti je TV Maribor začela proizvajati jutranji program nacionalne televizije. Takrat je dnevno v živo povezovala vsebine, ki so jih prispevali tudi kolegi iz regionalnega centra v Kopru in posebnega uredništva jutranjega programa v Ljubljani. Jutranji program in celodnevni program TV Maribor na regionalnem kanalu sta bili dve izmed novosti RTV Slovenija v letu 2002. 14 različnih rednih dnevnih ali tedenskih oddaj je takrat proizvajala TV Maribor, od tega jih je 8 imelo stalne termine na enem od nacionalnih TV-sporedov.

Produkcijska ekipa mariborskega reportažnega avta je bila in je še danes nepogrešljiva pri prenosih Zlate lisice, biatlonskih tekem na Pokljuki, deskanja na Rogli, skokov v Planici, festivalov in koncertov po vsej Sloveniji, vseh bogoslužij v severovzhodni Sloveniji in zamejstvu. Poleg projektov za nacionalne programe, Televizija Maribor z reportažnim avtomobilom vsako leto v povprečju realizira še 19 lastnih premiernih projektov, kot so Bob leta, Operna noč v parku, prenos zaključne prireditve Borštnikovega srečanja, in številne druge.

V letu 2018 bosta dnevno informativni oddaji Tele M v produkciji Televizije Maribor in Primorska kronika v produkciji Televizije Koper na drugem sporedu TV Slovenija oblikovali tako imenovano regionalno uro, vsak dan od ponedeljka do petka med 18. in 19. uro, tudi v sodelovanju z dopisniki iz vse Slovenije.

Televizija Maribor bo svojo obletnico zaznamovala s slavnostno akademijo v Kazinski dvorani SNG Maribor, v četrtek 14. decembra ob 19. uri. Na njej bo Urad za zamejce in Slovence po svetu avtorju oddaje Slovenci po svetu Marjanu Šrimpfu podelil priznanje za dolgoletno ustvarjanje na tem področju. RTV Slovenija pa bo podelila priznanji ustanovam, ki sta v daljšem obdobju prispevali k razvoju programov RTV Slovenija.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija