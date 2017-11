Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! TV Slovenija predstavlja ekskluziven glasbeno dokumentarni film o svetovno znanih čelistih 2 Cellos. Foto: Simone Di Luca Prvič si bo na televizijskih ekranih mogoče ogledati del njunega nastopa iz letošnjih dveh aprilskih koncertov v ljubljanskih Stožicah, približala pa nam bosta tudi svet, ki ga poznajo le njuni najbližji. Foto: Simone Di Luca Luka Šulič in Stjepana Hauser, ki polnita največje arene po svetu, njuni albumi pa se prodajajo v rekordnih nakladah, sta v ekskluzivnem pogovoru z Danico Dolinar odstirala njuno doživljanje vratolomnega uspeha. Foto: Simone Di Luca Dodaj v

2Obraza svetovno uspešnega dua 2Cellos

7. november 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

TV Slovenija v sredo, 15. novembra, ob 20. uri na TV SLO 2, predstavlja ekskluziven glasbeno dokumentarni film o svetovno znanih čelistih 2 Cellos. Kako živita dve karieri - v svetu klasične glasbene umetnosti in v svetu pop, rock in sedaj tudi filmske glasbe, kako ustvarjata, kakšni so njuni umetniški in življenjski izzivi za naprej ...

Luka Šulič in Stjepan Hauser, vrhunska umetnika v klasični glasbi, z akademsko izobrazbo in številnimi nagradami na najpomembnejših mednarodnih glasbenih tekmovanjih, na svojih koncertih z izvedbami klasične glasbe in njunih priredb pop, rock ter filmskih uspešnic, združujeta ljubitelje različnih glasbenih svetov.

Ob vsej slavi in včasih pretirano kaotičnem urniku neprestano ostajata razpeta med kontrastna svetova svetovnega uspeha in iskanj ter ohranjanj notranjega miru, samote. Ekipi Televizije Slovenija sta dovolila ekskluziven vpogled v oba njuna svetova in gledalci bodo lahko skozi lupino zunanjosti spoznali njun miselni, čustveni, zavestni in podzavestni ustvarjalni in poustvarjalni svet, njuno zasebnost in intimnost.

Prvič si bo na televizijskih ekranih mogoče ogledati del njunega nastopa iz letošnjih dveh aprilskih koncertov v ljubljanskih Stožicah, na katerih sta predstavila svoj novi album priredb najlepše filmske glasbe »Score« s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla in izvedeli marsikatero zanimivost iz priprav na koncert.

Približala pa nam bosta tudi svet, ki ga poznajo le njuni najbližji. Njune zasebne trenutke na Štajerskem in v Istri, v katerih najdeta svoj mir in si v njih polnita baterije po velikih uspehih na številnih turnejah.

"Mi smo v filmu zelo uživali in upam, da boste tudi vi." - Luka Šulič

"Upam, da boste uživali v dokumentarcu, ki je sijajen. Hvležni smo, da so naju uspeli prikazati v najinem intimnem svetu. Kar je tudi bistvo." - Stjepan Hauser

"Mi, glasbeniki smo tu, da širimo ljubezen in združjemo ljudi po celem svetu! Glasba nima mej, prav tako tudi ljubezen." - Luka Šulič in Stjepan Hauser

V njun svet, ki ju dela posebna, enkratna, svojska in neponovljiva sta dovolila vstopiti urednici in scenaristki filma Danici Dolinar, direktorjema fotografije Juretu Nemcu in Bernardu Permetu, montažerju Andreju Modicu ter režiserju Alešu Verbiču.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija