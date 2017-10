Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Primož Trubar, restavrirana izvirna slovenska nadaljevanka Primož Trubar, restavrirana izvirna slovenska nadaljevanka Primož Trubar, restavrirana izvirna slovenska nadaljevanka Lutrov zločin – kako je Rim hotel zatreti reformacijo, tuji igrani dokumentarec Močne korenine, navdih za prihodnost, dokumentarni feljton Film tedna: Katharina Luther, tuji igrani film Protestantizem, dokumentarni film TV Slovenija Dodaj v

500 let naše samobitnosti

Program TV SLO ob 500. obletnici reformacije

23. oktober 2017 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji oktobrski dan praznujemo Dan reformacije, ki nas opominja na našo samobitnost, naš edinstveni jezik in kulturo, ki ju je v zgodovino prvič postavil Primož Trubar. Petsto let je minilo, odkar smo Slovenci dobili svojo prvo knjigo v domačem jeziku. V programih TV Slovenija bomo v teh dneh predvajali restavrirano slovensko nadaljevanko Primož Trubar iz leta 1985, dokumentarce domače in tuje produkcije, igrani film, bogoslužja in državno proslavo.

Od 30. 10. do 2. 11. ob 18. uri na TV SLO 2: Primož Trubar, restavrirana izvirna slovenska nadaljevanka

Arhiv RTV Slovenija hrani veliko količino slovenske filmske kulturne dediščine obstaja na različnih filmskih trakovih in drugih starejših nosilcih z omejenim rokom trajanja. Z namenom očuvanja te dragocene dediščine, je RTV Slovenija začela z digitalizacijo in restavracijo nekaterih izbranih filmov in nadaljevank.

Izvirna slovenska nadaljevanka o Primožu Trubarju, posneta leta 1985, prikazuje življenje ene od osrednjih osebnosti slovenske kulture. Nadaljevanka je prvi primer uspešne in celovite restavracije starejših arhivskih materialov, ki ga TV Slovenija gledalcem ponuja v nostalgični gledalski užitek.

Nadaljevanka ponuja pogled v čas verskih nasprotij in spopadov, predstavlja tako krog Trubarjevih somišljenikov kot tudi nasprotnike protestantskega gibanja. V tem nemirnem času je Primož Trubar tvegal življenje, ker je hotel živeti v skladu s svojim prepričanjem, da lahko človek enakovredno komunicira z Bogom v svojem materinem jeziku in ne preko duhovnika, ki pridiga v preprostemu človeku tuji latinščini. Kako močno je Trubar verjel v nujnost uporabe lastnega jezika dokazuje njegovih 26 knjig v slovenščini

Scenarij Drago Jančar, režija Andrej Stojan. Igrajo: Polde Bibič, Boris Cavazza, Bernarda Oman, Maks Furjan, Dare Valič, Stane Leban, Slavko Cerjak, Tone Kuntner in drugi.



30. 10. ob 20.05 na TV SLO 1: Državna proslava ob dnevu reformacije

Dan reformacije ni zgolj verski praznik evangeličanske skupnosti, temveč za vse Slovence praznik narodovega razvoja, svobode duha, kulture in ustvarjalnosti na vseh področjih bivanja. Je praznik narodove samobitnosti, katerega temelja sta jezik in kultura. Petindevetdeset tez na vratih grajske cerkve v Wittenbergu sporoča, da sta etika in morala nad katerokoli duhovno, družbeno ali institucionalno prisilo in da je svoboda duha temelj ustvarjenja. Na državni proslavi ob dnevu reformacije bomo zato slavili 95 tez slovenske literature, znanosti in kulture sploh - od prvih zapisanih besed Primoža Trubarja, do povedi, ki so zapisane v knjigah z letnico 2017 in izpisujejo pisano mavrico občutij in spoznanj v nizu slovenske zgodovine. Izbor teh tez je oseben, pravi scenarist in režiser prireditve Tomaž Letnar, »Toda ravno to je sporočilo in napotilo, da sami svobodno izberete svojih, vam ljubih, petindevetdeset tez, ki skozi spomine na vse prebrano v slovenskem jeziku ustvarjajo vašo, le vam lastno bit in z vsemi skupaj, ki si rečemo Slovenci, vseobsegajočo in nikogar izključujočo narodovo bit.«

Prireditev bomo na TV SLO 1 prenašali neposredno iz Linhartove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani.

30. 10. ob 21. uri na TV SLO 1: Lutrov zločin – kako je Rim hotel zatreti reformacijo, tuji igrani dokumentarec, premiera

Na predvečer 500. obletnice reformacije bomo premierno predvajali avstrijsko – nemški dokumentarec Lutrov zločin – kako je Rim hotel zatreti reformacijo, ki predstavi Lutrov boj, njegove posledice in nova dognanja: dr. Christine Grafinger na vpogled ponudi dokumente iz tajnih vatikanskih arhivov. Film je inovativno zasnovan, poleg pričevanj znanstvenikov zgodbo spremljajo igrani prizori, ki zgodovinske osebnosti postavijo v sodoben okvir. Tako akterji uporabljajo družbena omrežja, dogodke spremlja televizijska poročevalka ...

31.10. ob 16. uri na TV SLO 1: Praznični prenos evangeličanske maše

Ob dnevu reformacije bomo na TV SLO 1 iz evangeličanske cerkve v Ljubljani neposredno prenašali slovesno bogoslužje. Ob sodelovanju duhovnic in duhovnikov ga bo vodil škof evangeličanske cerkve mag. Geza Filo, sodeloval bo Slovenski oktet, prisotni pa bodo tudi številni gostje iz javnega življenja in predstavniki verskih skupnosti. S tem bogoslužjem se bo sklenilo praznovanje Leta reformacije.

31. 10. ob 17.30 na TV SLO 1: Močne korenine, navdih za prihodnost, dokumentarni feljton

Pet stoletij od začetka reformacije je tudi v naših krajih pustilo seme, ki je pognalo močne korenine. Ker moramo, po besedah evangeličanskega škofa Geze Fila, »vero zmeraj iskati v življenju, v odnosu do življenja in do sočloveka,« smo se tudi mi odpravili po svetu v iskanju navdiha za življenje, za osebno vero in za glasbo. Scenaristka dokumentarnega feljtona Uredništva verskih oddaj je Karmen Bončar, režiserka Nina Blažin, direktor fotografije in snemalec Stojan Femec, mojster montaže Zlatjan Čučkov.

31. 10. ob 20.05 na TV SLO 1 Film tedna: Katharina Luther, tuji igrani film

Katharina von Bora je bila žena znamenitega cerkvenega reformatorja Martina Lutra, s katerim je imela šest otrok. Film je zanimiva zgodovinsko-biografska drama o tej značajsko močni in napredni ženski, posneta ob 500. obletnici začetka reformacije.

Katharino so kot šestletno deklico pustili pred vrati samostana, kjer se je začela njena izjemna življenjska pot. V samostanu je živela krepostno in bogaboječe, vendar je zastavljala tudi veliko vprašanj. Ko se je seznanila s prepovedanimi spisi Martina Lutra, ki so tedaj skrivoma krožili iz rok v roke, so njena vprašanja postala še zahtevnejša in v njej je počasi raslo spoznanje o svetu novega časa in novih idej . Lutrovo pisanje je vznemirilo tedanje občestvo in seveda tudi njo. Ob prvi priložnosti je zapustila samostan in se v Wittenbergu pridružila Martinu Lutru s somišljeniki.

Režija: Julia von Heinz, igrajo: Karoline Schuch, Devid Striesow, Ludwig Trepte, Martin Ontrop, Claudia Messner, Mala Emde in drugi.

31. 10. ob 22. uri na TV SLO 1: Protestantizem, dokumentarni film TV Slovenija, premiera

Pred skoraj 500 leti je v zgodovini krščanstva prišlo do velike, revolucionarne spremembe. Rimsko-katoliška cerkev, ki je tisočletje vladala nad znanostjo, moralo in človekom, je zapadala v vse večja brezna napuha in bogatenja. Na drugi strani se je pojavljalo vse več ljudi in duhovnikov, ki so opozarjali na odmikanje od temeljnih smernic krščanskega poslanstva. Martin Luther, nemški duhovnik, je s svojimi tezami temeljito zarezal v tovrstne odmike. Nastal je protestantizem, ki se je vrnil k bistvu krščanstva in s tem močno vplival na družbo v celoti, zaznamoval kulturne smernice in vplival na zgodovino celotnih narodov.

Dokumentarni film iz produkcije Dokumentarnega programa TV Slovenija je nastal ob spominu na 500. obletnice reformacije. Avtorsko so ga zasnovali scenarist in režiser Aleš Nadai, snemalec Stojan Femec, montažerka Alba Korošec, avtor glasbe Tomaž Marič in igralec Vladimir Vlaškalić.

Fotografije: iz filmov in nadaljevanke





Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija