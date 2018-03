Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V 500. oddaji se bodo pomerili trije superfinalisti. Voditelj bo Anže Zevnik. Foto: Žiga Culiberg Voditelj Anže Zevnik. Foto: Žiga Culiberg Voditelj kviza Vem! je tudi Aljoša Ternovšek. Foto: Žiga Culiberg Kviz Vem! v letošnjem letu dnevno spremlja skoraj 158 tisoč gledalcev. Foto: Programski kontroling RTVSLO Dodaj v

500. oddaja kviza Vem!

7. marec 2018 ob 11:44

Ljubljana - RTV SLO

Po dobrih treh letih predvajanja in nenehni rasti priljubljenosti kviza Vem!, kar potrjujejo tudi podatki gledanosti, bo v ponedeljek, 19. marca, na sporedu že 500. oddaja.

Kviz Vem! je na sporedu od januarja 2015 in od začetka predvajanja je bilo posnetih že 500 oddaj, v katerih se je zvrstilo 869 različnih tekmovalcev, nekateri v kviz prihajajo tudi drugič. Skupaj so do sedaj osvojili za okoli 120 tisoč evrov nagrad.

V zadnji seriji oddaj Vem!, od septembra naprej, je v vsaki oddaji eno glasbeno vprašanje, s katerim ustvarjalci oddaje popularizirajo slovensko glasbo. V 500. oddaji bodo zavrteli tudi del zmagovalne skladbe Slovenske popevke 2011, spraševali pa bodo po prvi črki priimka izvajalca. V jubilejnem kvizu se bodo pomerili trije superfinalisti. Ustvarjalci oddaje so zanje pripravili nekoliko težje križanke, nagrada pa bo podvojena.

Vem! se je dodobra zasidral v vsakdan številnih Slovenk in Slovencev

Od začetka predvajanja kviza je gledanost vsako leto višja, že v prvem letu se je ta podvojila. Namreč, povprečna gledanost v časovnem pasu, v katerem je predvajan kviz Vem!, je bila pred uvedbo tega okoli 2-odstotna. V letu 2017 ga je v povprečju spremljalo že 7,3 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, v letošnjem letu pa je ta narasla na kar 8,4 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, kar pomeni, da si vsako premierno oddajo v povprečju ogleda skoraj 158 tisoč gledalcev.

(Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost znotraj istega dne)

***

Vem! skrbi za sproščene uvode v večer

Vem! je kviz o splošnem znanju, ki je zapakiran v sodobno in dinamično obliko polurne televizijske zabave. Je privlačen tako za mlado občinstvo, kot tudi ugankarje in radovedneže vseh vrst. V zabavnem kvizu trije tekmovalci odgovarjajo na enostavna vprašanja. Rešitev je zmeraj črka, ki se izpiše v križanki. Naslednja naloga je rešiti gesla v tej skrivnostni križanki. Tekmovalci lahko v vsakem trenutku s pritiskom na tipko »vem« zaključijo krog, če prepoznajo vsa gesla naenkrat. V finalu si nato najboljši tekmovalec izbere naključnih pet črk, ki se izpišejo v čisto novi križanki. Vsaka beseda, ki jo ugane, prinese nagrado. Če mu uspe križanko rešiti v celoti, se nagrada poveča, finalist pa dobi vstopnico za naslednjo oddajo, kjer se pomeri z novima izzivalcema.

